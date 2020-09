Danna Paola causa furor con su nuevo look ¡Descúbrelo ahora! Danna Paola volvió a sorprender a sus fanáticos, ahora lo hizo con una imagen que se ha convertido en motivo de reacciones y comentarios para la cantante. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una revolución causó Danna Paola al dar a conocer su nuevo look. Ahora, la intérprete de “No bailes sola” ha dejado de lado su cabellera castaña para convertirla en una melena completamente rubia. La actriz hizo pública una instantánea con este cambio de imagen que dejó asombrados a sus fanáticos. “Pero todo lo que sé es que te necesito cerca”, escribió Danna Paola para acompañar la fotografía. RELACIONADO: Danna Paola tiene un nuevo amor y lo presume públicamente Image zoom Instagram/ Danna Paola Los internautas de inmediato reaccionaron a esta instantánea y enviaron a la cantante una serie de halagos sobre su drástico cambio de color en el pelo; incluso, la compararon con la famosa actriz Marilyn Monroe o con la muñeca Barbie. “¿Barbie eres tú”, dijo un usuario. “¡¡¡¡Wowwww!!!! Marilyn Paola”, comentó otro cibernauta. “¡Ay! Es que la veo y ahora quiero el pelo así jajajaja. Me encanta”, aseguró una seguidora. “Danna Paola ese color se te ve genial. Es el indicado. Preciosa siempre”, expresó una mujer. Image zoom Photo: Danna Paola/Instagram También hubo quienes hicieron mención sobre la belleza de la protagonista de la serie Élite. “Ten más cuidado cuando subes este tipo de fotos porque casi me agarra un paro cardíaco de ver tanta perfección de golpe”, mencionó un fanático. “Quiero ser tan guapaaa como tú algún díaaaaa Dannaaaaa”, expresó una internauta. “Me decían loco cuando decía que tú eres la más hermosa. Y ahora, mira como se comen sus palabras te amo Danna”, agregó otra persona. Algunos no dejaron pasar el misterioso mensaje y comenzaron a polemizar sobre quién podría ser el destinatario de esa misiva. “Indirecta para Sebastián Yatra”, advirtió una joven. “Hermosa. Haces linda pareja con Sebastián Yatra”, agregó alguien más. Los comentarios suman miles mientras Danna Paola continúa trabajando y lanzando diversas colaboraciones musicales como el tema “Santería” que realizó con Lola Índigo y Denise Rosethal.

