¿Danna Paola besa bien? Ex de la cantante lo revela

En la telenovela Atrévete a soñar, Danna Paola, quien interpretaba al personaje de Patito feo, conoció a Eleazar Gómez. Si bien mantuvieron un largo romance que era conocido por todos, ambos actores lo ocultaron. Incluso, hasta la fecha, insisten en negarlo pese a las constantes indirectas que se envían en sus respectivas canciones y videos. "No he tenido ninguna novia de aquí [del medio artístico]", comentó Gómez al programa mexicano de televisión Hoy (Televisa). RELACIONADO: Danna Paola tiene un nuevo amor y lo presume públicamente Image zoom Photo: Danna Paola/Instagram Sin embargo, el también cantante no tuvo opción y debió reconocer la relación sentimental con la intérprete de "Mala fama" durante una transmisión en vivo, en la que lo cuestionaron sobre cuál de sus novias besaba bien y le insistieron de manera directa que hablara sobre la actriz. "De mis novias ¿quién es la que más rico ha besado? Todas", mencionó. "Todas, no les puedo decir quién". Image zoom Mezcalent "Dilo". "Con [la letra] 'D' ", decían los conductores. "La patito feo". "¿Danna [Paola]?", preguntó Montijo. "Sí", le respondieron. "Todas, todas besan rico", enfatizó el cantante. "Los caballeros no tenemos memoria". Image zoom Instagram Eleazar Gómez También quisieron averiguar si Gómez terminó en conflicto con ella y, de ser así, si habría posibilidades de un reencuentro amistoso. "A todo el mundo se le debe volver a hablar", advirtió. "Hasta ahorita, la verdad, [no me he peleado] con nadie [del medio artístico]. Y si no, sí lo contaría". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hace unos meses Eleazar y Danna protagonizaron una nueva polémica cuando el primero lanzó el video del tema "No me puede olvidar", en el que en una estrofa menciona "no soy tu Pablo" en referencia a la canción "Oye, Pablo", de la segunda. Incluso, la modelo del video era muy parecida a la actriz de la serie Élite. Pocos días después, Danna Paola presentó su canción "Sodio", cuya letra gira en torno a una mujer que deja libre a su novio para que él sea feliz con el hombre que ama. Lo cual se tomó como un mensaje para Eleazar Gómez. Finalmente todo quedó en especulación pública.

