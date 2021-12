¡33 millones de seguidores! Danna Paola celebra su éxito y lanza concurso por fin de año Ahora que Danna Paola ha alcanzado la cifra de 33 millones de seguidores en Instagram, lanzó un concurso para sus fans. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mejores looks belleza Latin Grammy 2021 Credit: Denise Truscello/ Getty Images La cantante y actriz Danna Paola no puede estar más agradecida con sus fans, quienes de manera fiel la han apoyado en su carrera profesional. Ahora que ha alcanzado la cifra de 33 millones de seguidores en Instagram, la joven mexicana lanzó un concurso para quienes quieran participar. Según explicó la actriz en sus redes sociales, el premio para el ganador será un teléfono marca GalaxyS21. "Familia ya somos 33M💙", escribió. "Para cerrar el año @SamsungMexico y yo queremos regalarles un #GalaxyS21.1", dijo. Asimismo, la actriz dio en su cuenta indicaciones a todos aquellos interesados en ganar el premio. "Respondan esta foto diciéndome ¿cuál es el regalo mas lindo que les han dado en navidad? 💙", es la pregunta que planteó a los interesados. Según la joven, el próximo 17 de diciembre elegirá a un ganador y lo anunciará como respuesta en ese post. Los seguidores de Danna Paola no pudieron dejar de felicitarla ante este logro. "Bien merecidos ❤️"; "felicidades, corazón"; "felicidades princesa hermosa te mereces eso y mucho más ❤️❤️😍"; "Eso mi niña vamos por más y más 💙💙, le dijeron. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Danna Paola sigue cosechando éxitos profesionales. La mexicana, que se ha convertido en uno de los rostros más conocido de su país, fue anunciada como la nueva embajadora de Fendi para México. "Me siento muy honrada en haber sido elegida la primera embajadora de Fendi para México", dijo ante la noticia. "Fendi es reconocido mundialmente por su elegancia, innovación y estilo, valores que yo comparto y que estoy feliz de transmitir para inspirar a muchas personas", añadió.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡33 millones de seguidores! Danna Paola celebra su éxito y lanza concurso por fin de año

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.