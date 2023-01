La valiente confesión de Danna García sobre la difícil etapa que vivió el año pasado "Si en mis manos está salvar a alguien de estas prácticas sé que habrá valido la pena", señaló la actriz colombiana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Danna García Danna García | Credit: Mezcalent Con casi cuatro décadas de exitosa carrera artística a sus espaldas, Danna García es una de las actrices más queridas y exitosas de la pequeña pantalla. Pero también de las más reservadas. La actriz colombiana no suele compartir mucho sobre su vida personal a través de las redes sociales. Este domingo, sin embargo, hizo una excepción para hablar sobre la difícil etapa que vivió el año pasado y de la que no se había sentido lista para hablar hasta ahora que "ya pasó". "El año pasado fue un año especialmente emocional para mí", comenzó reconociendo la protagonista de exitosas telenovelas como Pasión de gavilanes. "Terminó de manera hermosa, pero me tomó tiempo reconciliar lo que había vivido y hacer un análisis profundo de mi postura y sentimientos. No me había sentido lista para hacerlo, no lo podía hablar, pero ya pasó esa etapa". Como MUJER, como madre, si en mis manos está salvar a alguien de estas prácticas, sé que habrá valido la pena — Danna García Danna García Danna García | Credit: Instagram Danna García La actriz no quiso ahondar en detalles sobre lo vivido, pero sí quiso aprovechar lo sucedido para enviar un mensaje muy importante a sus seguidores. "Solo quiero decirles que bajo NINGUNA circunstancia debemos soportar: el acoso, la intimidación, la violencia de género, el bullying o la difamación NO pueden ser tolerados. Pero camino con fe de que el alzar la voz y con la verdad SIEMPRE es lo que está bien y es correcto. Como MUJER, como madre, si en mis manos está salvar a alguien de estas prácticas, sé que habrá valido la pena", señaló Danna. Danna García Danna García | Credit: Instagram Danna García SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las reacciones y muestras de cariño y apoyo de sus seguidores no se hicieron esperar. "Valiente Danna. Te quiero", comentó en su publicación la actriz Karla Monroig. "Dannita no sé por lo que estés pasando, pero aquí estamos contigo siempre apoyándote", se puede leer en otro de los cientos de mensajes que inundaron su publicación.

