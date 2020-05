Danna García se emociona hasta las lágrimas al acordarse de su hijo La actriz colombiana lleva más de dos meses sin poder ver a su primogénito Dante, el mismo tiempo que lleva luchando con la enfermedad infecciosa provocada por el virus SARS-CoV-2. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde que tuvo sus primeros síntomas el 15 de marzo hasta hoy, 26 de mayo, han pasado más de dos meses, tiempo en el que Danna García lleva batallando contra la enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2 que ha puesto en jaque al planeta entero. El mismo tiempo que la protagonista de exitosas telenovelas como Pasión de gavilanes y Un gancho al corazón lleva también alejada de su pareja y de su hijo Dante, a quienes no ve desde entonces. Un tiempo que ya pesa y hace mella en el estado anímico de la reconocida actriz colombiana. "No me gusta pensar en eso porque me duele mucho pero sí lo que más extraño es mi hijo", dijo visiblemente emocionada la también heroína del melodrama Qué bonito amor durante un vídeo que compartió este lunes a través de su página de Facebook y que corresponde a una transmisión en vivo que llevó a cabo días atrás en sus redes sociales. La actriz, que aún no ha podido regresar a su casa con su familia, reconoció con los ojos llorosos que llegó a pensar que no volvería a ver más a su primogénito. "Cuando a mí me dio la primera vez yo alcancé a hablar con toda mi familia y dar instrucciones de lo que querían que hicieran con mi hijo, quién se encargaba y cómo se encargaba, cuál era mi voluntad […]. En ese momento cuando uno siente que puede que ya no esté es un momento muy difícil", aseveró Danna, quien prefirió no ahondar en el tema. "Yo siento que tenemos que hablar de vida y no de muerte. Este es un momento para hablar de vida", agregó sin dudarlo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Danna, que tiene más de dos millones de seguidores solo en Instagram, también habló de por qué se le reactivó hace algunas semanas la enfermedad. "Seguramente no soy la persona indicada porque cada día hay más avances, cada día hay más explicaciones, [pero] algunas personas dicen que se reactiva porque el virus no se termina de morir en el cuerpo y las defensas de la persona no alcanzan a combatirlo, entonces las pocas que quedan vivas se reproducen", explicó la actriz. Ahora que está más cerca de recibir el alta médica, Danna ya cuenta las horas que faltan para poder abrazar nuevamente a su hijo y recuperar el tiempo perdido.

