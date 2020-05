"Quiero que sepas que voy a cuidar de ti". Danna García emocionada por el bello gesto de un fan La actriz, que ha vuelto ha dar positivo al coronavirus por tercera vez, recibe un aluvión de mensajes de amor y cariño tan necesarios en este momento. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Esta semana Danna García comunicaba con tristeza a través de sus redes que su test de coronavirus había vuelto a salir positivo. Lleva más de dos meses luchando contra este virus que se niega a darle un respiro y le mantiene alejada de los grandes amores de su vida. Días antes de recibir el resultado, la actriz colombiana estuvo concediendo entrevistas a varios medios en las que expresó su ilusión por dar negativo y finalmente poder reunirse con los suyos. Desafortunadamente no pudo ser y la decepción ha sido muy grande. Es por ello que Danna no ha parado de recibir muestras de apoyo y cariño de todos los rincones del mundo. Mensajes de aliento de sus fans que no cesan en tener detalles preciosos con ella. "Quiero que sepas que voy a cuidar de ti", dice la letra de una canción que generosamente le dedicó uno de sus fieles seguidores. Un gesto que Danna ha compartido profundamente emocionada a través de su perfil en Instagram junto a un enorme corazón. La actriz sigue recluida sola en su casa de México donde tendrá que esperar hasta que los resultados salgan negativos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La protagonista de Pasión de Gavilanes es fuerte y está dispuesta a ganarle la batalla al bicho, su dolor es la interminable espera para ver a su hijito, Dante. El pequeño de dos años todavía es muy chiquitito para entender la situación y, como es normal, echa de menos a su mamá. Image zoom Instagram Danna García Aunque ella nos ha explicado en diferentes entrevistas que su comunicación es diaria con el pequeño a través de videoconferencias, nada como besar y abrazar a su retoño en vivo y en directo. Eso llegará más pronto que tarde pero mientras sucede te mandamos todo el apoyo y nuestra energía positiva. ¡Fuerza, querida Danna!

