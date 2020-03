Danna García sale de hospital tras complicaciones derivadas del coronavirus La actriz colombiana dio a conocer la noticia de viva voz a través de sus redes sociales, donde compartió con sus seguidores los dos instrumentos médicos que todos deben tener en sus casas para hacer frente al virus y 'salvar vidas'. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hace algo más de una semana Danna García compartía a través de Instagram Stories un vídeo en el que aparecía desde la camilla de una ambulancia de camino al hospital mientras era atendida por los sanitarios tras complicaciones derivadas del coronavirus. Tras varios días sin tener noticias sobre su estado de salud, la reconocida actriz colombiana reapareció este domingo en sus redes sociales con una buena noticia. “Hola a todos, gracias por todos sus mensajes. Ya salí del hospital”, informó de viva voz la protagonista de exitosas telenovelas como Pasión de gavilanes y Qué bonito amor. Además de confirmar que su estado de salud evoluciona favorablemente, la intérprete de 42 años aprovechó la ocasión para recomendar a sus seguidores que tengan a mano en sus casas dos instrumentos médicos que son esenciales en estos momentos de crisis para ‘salvar vidas’. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Se dicen muchas cosas sobre este virus y no quiero llenarlos de información innecesaria pero sí les quiero decir que hay dos cosas que se necesitan, créanme que sí se necesitan por favor ténganlas a la mano”, compartió la también heroína del melodrama Bella Calamidades. Uno de los instrumentos que recomendó Danna es el oxímetro de pulso, un aparato que sirve para medir la saturación de oxígeno en la sangre, mientras que el otro es el termómetro. “De verdad se necesitan y salvan vidas”, reconoció la estrella de telenovelas. A pesar de la soledad del aislamiento en el que se encuentra desde hace varias semanas, la actriz siempre se ha mostrado firmE y tranquila, transmitiendo un mensaje de esperanza y fuerza tan necesarios en estos tiempos tan difíciles que se están viviendo a nivel mundial. Danna aún deberá permanecer en cuarentena bajo supervisión médica hasta su completa recuperación, por lo que seguirá aislada y lejos de su hijo Dante, a quien no ve desde hace un mes. La pandemia del coronavirus ya ha dejado más de 712 mil casos de contagio y más de 33 mil muertos en 192 países, siendo Estados Unidos el más afectado por la pandemia. Advertisement

