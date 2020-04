"Mi prueba salió negativa": Danna García comparte la mejor de las noticias tras la pesadilla vivida Tras casi dos meses de lucha contra la COVID-19, la pesadilla está a punto de llegar a su fin para la protagonista de exitosas telenovelas como Pasión de gavilanes. By Moisés González Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La lucha de la actriz colombiana Danna García contra el nuevo coronavirus COVID-19 que contrajo a principios de marzo durante un viaje a España está a punto de llegar a su fin. La protagonista de exitosas telenovelas como Pasión de gavilanes, quien recientemente denunció en sus redes sociales que está sufriendo el acoso de sus vecinos, quienes por miedo a contagiarse no la están dejando ni siquiera usar el ascensor; dio a conocer por fin una buena noticia tras la pesadilla que ha tenido que vivir en el último mes y medio como una víctima más de la pandemia que ya ha dejado más de 3 millones de casos de contagio en todo el mundo. Emocionada, la también heroína del melodrama Qué bonito amor informó recientemente a través de su perfil de Instagram que la última prueba de detección de la COVID-19 que se le realizó salió negativa, por lo que está a un paso de vencer completamente la enfermedad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Quiero compartirles algo importante para mí, mi prueba de Covid de esta semana salió negativa. Falta hacer otra prueba la otra semana para confirmarlo. Le vamos a ganar a este virus", escribió para alegría de las más de 2 millones de personas que la siguen en Instagram. Si la prueba vuelve a salir negativa la próxima semana, la reconocida actriz de 42 años por fin podrá reunirse con su esposo y su hijo, a quienes no ve desde hace dos meses y con quienes únicamente ha podido comunicarse a lo largo de estas semanas a través de la tecnología. De hecho, tener que estar separada físicamente de su primogénito Dante ha sido la prueba más difícil que ha tenido que enfrentar Danna durante su larga lucha contra la COVID-19. "Siempre he oído decir que el amor tiene muchas caras ¡y les creo! Pero para mi solo vibra un corazón. Te ama mamá, mi amor Dante", escribía la actriz días atrás en sus redes sociales mientras se imaginaba probablemente cómo sería su soñado reencuentro con el pequeño. Afortunadamente, cada vez queda menos para que madre e hijo vuelvan a estar juntos. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

