Danna García revela que dio positivo a coronavirus por segunda ocasión La actriz colombiana Danna García dio a conocer que los exámenes a los que se sometió esta semana dieron positivos a COVID-19. A escasas semanas de haber salido del hospital tras recuperarse de complicaciones causadas por coronavirus, Danna García, dio a conocer que padece nuevamente del COVID-19. A través de sus historias en instagram, la actriz colombiana compartió que desafortunadamente los exámenes que se realizó esta semana para evaluar su estado de salud, dieron positivos al virus. "Estaré bien, estaremos todos bien", escribió esperanzada junto a un vídeo viejo donde se le ve compartiendo con su hijo. "Saldremos adelante otra vez". A finales de marzo, la protagonista de telenovelas como Pasión de gavilanes y Qué bonito amor, había confirmado que se estaba recuperando favorablemente del virus, tras pasar un poco más de una semana en un hospital. Sin embargo, debía permanecer en aislamiento siguiendo las indicaciones médicas, para evitar cualquier contagio a terceras personas, en especial a su pequeño Dante, de quien aparentemente ha estado separada por más de un mes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con este nuevo diagnóstico, la actriz continuará en estricto confinamiento hasta obtener resultados más favorables. Desde que dio a conocer su delicado estado de salud, Danna ha permanecido con ánimo, esperando recuperarse lo antes posible para reincorporarse a su familia. Expertos continúan investigando el virus para saber más sobre sus efectos y posibles curas. Hasta el momento, existen cerca de 662 mil contagios en Estados Unidos y más de 33 mil personas han fallecido a causa del coronavirus, según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades.

