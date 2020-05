Emotivo reencuentro de Danna García y su bebé tras la actriz dar negativo al coronavirus. Mira el video La actriz colombiana Danna García finalmente pudo reencontrarse con su bebé Dante tras dar negativo al coronavirus. Mira el hermoso video de su regreso a casa. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Terminó la angustiante espera! Danna García pudo reencontrarse con su bebé Dante tras dar negativo al coronavirus. La actriz colombiana compartió un emotivo video en sus redes sociales de su regreso a casa con su hijo de dos años. "Hoy regreso con mi hijo después de muchísimo tiempo. Estoy súper ilusionada, estoy un poquito nerviosa porque él no me ve hace tanto que no sé como va a reaccionar," dijo en un video que publicó en Facebook. "Me parecía importante hacerles parte de este momento y agradecerles mucho. Siento que se los debía. Gracias a todos los que me han apoyado y me han acompañado en este momento, en estos meses, en este aislamiento. Los quiero mucho, han hecho mi vida muy feliz y han sido mi mejor compañía". El video muestra cómo la actriz entra silenciosa a su apartamento en Miami para sorprender a su hijo tras unos dos meses separados mientras ella se recuperaba de la enfermedad. El adorable chiquitín de pelo rizado está sentado en el sofá y se echa a reír cuando ve a su mamá. "¿Me das un abrazo y un beso?" le pide la actriz antes de cargar a su hijo y llenarlo de amor. La actriz lo abraza y besa y le dice repetidamente que lo ama. También le hace cosquillas y lo hace reír. La estrella de telenovelas como Pasión de gavilanes, La traición y Un gancho al corazón dio positivo al examen de coronavirus tres veces antes de finalmente ser dada de alta y poder regresar a casa con su familia. Esta experiencia ha sido muy difícil para la mamá, pero también de mucha enseñanza espiritual. "Aprendiendo a mirar la vida desde otra perspectiva: la gratitud. A entender que realmente nada importa si no estás en paz contigo mismo y con Dios", escribió en un reciente post en Instagram.

