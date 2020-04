Danna García reaparece tras anunciar que ha vuelto a dar positivo por coronavirus Desde lo que parece la sala de un hospital, la actriz colombiana ha vuelto a las redes con una imagen que ha preocupado a sus seguidores. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Cuando creíamos que pronto íbamos a recibir buenas noticias de Danna García, la actriz nos sorprendió con una dura confesión: había a vuelto a dar positivo por coronavirus. Como lo ha estado haciendo todo este tiempo, ha sido a través de sus redes sociales que nos lo hizo saber. Días después de hacer este inesperado anuncio, la actriz colombiana ha vuelto a reaparecer en Instagram con un mensaje esperanzador y muy positivo. "Saldremos adelante", decía el escrito junto a una imagen de la intérprete de 42 años. "Estamos en esto juntos". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque la protagonista de Pasión de Gavilanes trata de mostrar su lado más optimista, lo cierto es que la imagen ha preocupado a sus seguidores. Por los carteles y los aparatos que se aprecian la foto podría estar tomada desde una sala del hospital. Aún así, la mirada triste de Danna, que lleva su mascarilla, demuestra que no está siendo nada fácil. Este nuevo batacazo implica más tiempo lejos de los suyos, cuidándose especialmente y sufriendo los estragos de este cruel virus. Desde aquí le mandamos todo nuestro amor, cariño y fuerza para su pronta recuperación. ¡Ánimo! Advertisement

