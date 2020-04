¡Danna García reaparece con mejor aspecto para transmitir un mensaje muy positivo! Después de unos días alejada y recuperándose del coronavirus, la actriz ha compartido algo muy importante junto a una imagen donde luce más animada. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hemos seguido desde el minuto uno su episodio tras contraer coronavirus. Danna García ha tenido la generosidad de compartirlo con sus seguidores paso a paso, desde los primeros síntomas hasta su ingreso. Un gesto que vale mucho y que ha ayudado a entender, temer y respetar lo que implica el Covid-19. Después de unos días centrada en su recuperación lejos de todo y todos, la actriz se ha asomado por las redes para contarnos cómo está. Y a juzgar por la imagen y el precioso mensaje que ha publicado, evoluciona favorablemente, un motivo de alegría después de todo lo que ha pasado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Despertares. Felices pascuas”, ha escrito al lado de esta fotografía al natural donde se le ve mejor cara. La protagonista de Pasión de gavilanes ha pasado la cuarentena y la enfermedad sola alejada de los suyos tal y como dice el protocolo de este virus. Aislada en un hotel y posteriormente en el hospital, tuvo que dejar a su marido y su hijo de lado para centrarse y ocuparse en su recuperación, su principal objetivo actualmente. Ese momento está cada vez más cerca al igual que el de abrazar a los suyos y dejar atrás esta pesadilla. Por ahora su mensaje es este, el de despertar a una etapa mejor, aprender de lo malo y mirar al futuro con esperanza. Tomamos nota, querida Danna. ¡Toda la fuerza para ti” Advertisement

