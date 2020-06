Danna García se pone seria y para los pies a un seguidor que le propinó graves insultos La actriz, que se encontraba haciendo un directo con sus fieles seguidores, tuvo que interrumpirlo para ponerle freno a uno de ellos que le estaba diciendo groserías. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Siempre al alcance de sus fans, Danna García quiso brindarles con un ratito de su compañía a través de un vivo por Facebook. Allí contestó a las preguntas y curiosidades de sus fieles admiradores que tanto apoyo y amor le han dado en su carrera y, especialmente, estos meses de sufrimiento. En agradecimiento, la querida actriz inició una amena charla con ellos donde les dio detalles de su vida, de su día a día y de sus proyectos venideros, que, por cierto, son unos cuantos. Pero en medio de esa conversación, Danna se dio cuenta de que alguien le estaba diciendo groserías así que no dudó en interrumpir el live y decirle un par de cosas. "¡Oye Mario, me estás diciendo groserías! No sé si alguien está leyendo lo que me está diciendo", comentó sorprendida. Sin perder los papeles, la actriz le dijo un par de cositas para que le quedara bien claro. "Tú sabes Mario que todo lo que sale por la boca de uno, habla de uno mismo. Analicemos esto todos. Todo lo que no nos gusta de los demás es el espejo de nosotros mismos", comenzó tranquila pero bien seria. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Si de tu boca sale basura, ¿qué hay en ti? Exacto, basura. Las palabras marcan la vida de todos", sentenció. Afortunadamente, la mayoría le dedicaron palabras positivas de apoyo y cariño ante las faltas de respeto que la colombiana prefirió no reproducir. Este episodio desagradable no logró borrarle la sonrisa ni impidió que dejara de compartir cosas bonitas con ese público que tanto la ama y que ya quiere verla de nuevo en acción delante de las cámaras. Eso llega, quizás más pronto de lo que pensamos. ¡Te estamos esperando!

