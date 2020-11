Close

“¡No miro más lo de los votos porque me como las uñas!” Danna García, nerviosa ante resultado elecciones USA La actriz se expresó desde sus redes acerca del crucial día en el que se decide quién será el presidente de los Estados Unidos durante los próximos cuatro años. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ha sido un año muy complicado para la bellísima actriz de origen colombiano, Danna García. Después de contraer el coronavirus casi al comienzo de la pandemia, cuando apenas había información al respecto, tuvo que permanecer aislada varias semanas y lejos de los suyos ante el temor de contagiarles después de pasar por el hospital. Especialmente dura fue la lejanía de su pequeño hijito Dante, como confesó en varias ocasiones a través de sus redes, donde estuvo muy activa contando sus sentimientos y concienciando a la población de los peligros y cuidados más efectivos para la COVID-19 durante la cuarentena. Image zoom Foto: @nunupictures | Credit: @nunupictures Además de haber relatado que también había padecido la enfermedad del dengue, afortunadamente todo terminó bien para la actriz de Pasión de Gavilanes, quien hoy confesó en sus redes que está pendiente del resultado de las elecciones de los Estados Unidos el día en el que el país elige a su presidente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “¡No miro más lo de los votos porque me como las uñas!”, escribió con simpatía en su cuenta de Twitter a la misma hora que comenzaban a cerrarse los centros de votación. Image zoom Ya había animado antes a sus seguidores desde la misma red a que no dejaran de ejercer su derecho al voto: “¡Hay que votar para que otros no elijan por ti!”, escribió. Image zoom Credit: TWITTER Danna García Así animó a sus fans, también en Instagram, a que acudieran a los centros electorales: “Siempre , ¡que nadie decida por ti! Votar es tu deber y tu derecho”, dijo mostrando con orgullo el sticker que comprobaba que ella ya lo había hecho. Con todo el mundo pendiente de los resultados de estas competitivas elecciones, que lograrán o bien la reelección de Donald Trump, o bien la entrada de Biden a la Casa Blanca, estamos todos como Danna… ¡Comiéndonos las uñas!

