Danna García lleva más de tres semanas en cuarentena obligatoria tras dar positivo en la prueba del nuevo coronavirus COVID-19. Tres semanas en las que la estrella colombiana ha tenido que permanecer completamente aislada en la habitación de un hotel sin poder tener contacto con nadie, ni siquiera con su pareja e hijo, a quienes no ve desde hace más de un mes.

A pesar de que su estado de salud evoluciona favorablemente, a la protagonista de exitosas telenovelas como Pasión de gavilanes y Qué bonito amor aún le quedan por delante otras tres semanas más de cuarentena obligatoria para poder reunirse con sus seres queridos.

La reconocida actriz de 42 años tuvo que abandonar el hotel en el que se estaba hospedando debido a que no podía permitirse pagar unas cuentas tan altas, por lo que ahora se encuentra pasando la cuarentena en un lugar con muchas menos comodidades. De hecho, según contó la propia Danna a través de sus redes sociales, solo dispone de un colchón y una silla. Nada más.

“Salí del lugar en donde estaba, tuve que aislarme en otro lugar porque tenía que pagar unas cuentas muy altas del hotel donde estaba hospedándome en esa pequeña habitación, entonces conseguí un lugar que no tiene nada más que un colchón y una silla, pero no se necesita nada más para estar bien”, informó la estrella colombiana por medio de su perfil de Instagram.

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

La actriz, que antes recibía la comida directamente en su habitación, ahora tiene que ingeniárselas para poder comer sin poner en peligro la vida de otros.

“¿Qué hace uno en ese caso? Responsabilidad, no me puedo acerarme a nadie, protección al máximo”, aseveró Danna. “Yo ya pasé la etapa de mayor contagio, se supone que mi carga viral es lo mínimo, si es que queda carga viral, pero como es un virus tan bueno y todavía no se tiene mucha información, todos tenemos que estar 45 días en los que se ve qué pasa con este virus”.

La que fuera heroína del melodrama Bella calamidades, que se contagió en España mientras estaba en casa de sus suegros, también habló del estado de salud de su familia política.

“Mi familia donde me quedé en España todos enfermos, todos me refiero cuatro personas. Dos de ellos, que son mis suegros, uno en el hospital, estamos todos rezando para que salga bien, confiamos en que va a estar bien pero el pronóstico no es bueno y mi suegra también tiene neumonía, mi suegro está un poquito peor”, dio a conocer Danna.

“[El virus] sí es altamente contagioso porque yo usé mascaras con ellos, yo no me acercaba, pero dicen que cuando hablas esas mini partículas de saliva que quedan en el aire y tú pasas y el sitio no está ventilado cuatro horas después o las hueles o te entran por los ojos”, detalló.