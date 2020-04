Danna García manda un conmovedor mensaje a su hijo tras más de un mes separados La actriz ha dedicado unas emotivas palabras a su pequeño Dante al que todavía no ha podido abrazar por culpa del coronavirus. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Desde que Danna García anunciara que había contraído el coronavirus hemos estado muy al tanto de su evolución. Ella nos ha estado informando a través de sus redes sobre su estado y sus sensaciones a corazón abierto. Aunque siempre se ha mantenido fuerte y positiva en sus mensajes, la actriz, que ha vuelto a dar positivo, no ha podido evitar emocionarse al recordar lo que más extraña y quiere en este mundo, su hijo Dante. A través de una publicación en su perfil de Instagram, la protagonista de Pasión de Gavilanes ha querido mandar unas emotivas palabras a su razón de ser de quien lleva separada más de un mes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Siempre he oído decir que el amor tiene muchas caras ¡y les creo! Pero para mi solo vibra un corazón. Te ama mamá, mi amor Dante", ha escrito con un gran sentimiento. La actriz colombiana de 42 años sueña con reencontrarse con su pequeñín, algo que por ahora tendrá que esperar. Desafortunadamente cuando pensaba que había conseguido ganarle la batalla al COVID-19 un segundo test dio positivo y debe permanecer aislada hasta su absoluta recuperación. Mientras eso ocurre, Danna se mantiene sola en su residencia de México concentrada en su bienestar y poniendo toda la energía en ponerse buena para poder abrazar a los suyos. ¡Todo el ánimo y el cariño del mundo! Advertisement

