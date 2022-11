Danna García sufre dolorosa pérdida: "Nuestro amor es inmortal" La actriz colombiana se ha despedido así de su ser querido. "Hoy se va mi gran amor..." Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hoy es un día muy triste para Danna García y así lo ha hecho saber la actriz. Desde sus redes sociales, la intérprete colombiana ha comunicado a sus casi 4 millones de seguidores que ha perdido a uno de sus más grandes amores. A través de un mensaje de despedida, la protagonista de Pasión de Gavilanes ha rendido tributo a la que ha sido su fiel compañera. Danna García Danna García | Credit: (Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images for People en Espanol) "Hoy se va mi nena, mi gran amor de 16 años. Gracias por enseñarme a amar de una manera que no conocía. A cuidarte, a acompañarnos, a divertirnos, a ser más que dos cómplices", arranca su sentido escrito a su perrita Luna. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Te amo. Buen viaje mi Luna. Nuestro amor es inmortal. Los angelitos ya te cuidan en el cielo. Hasta pronto mi amor 'Mi Luna, mi Sol y mis Estrella'", concluyó emocionada junto a una entrañable imagen de ambas. Su preciosa Luna ha sido testigo de sus momentos más felices, como el nacimiento de su hijo, y también de los menos bonitos, como su contagio del coronavirus. Y siempre ha estado, al pie del cañón y regalando felicidad. Buen viaje, pequeña.

