Danna García: "De este virus duele más ver a tu familia enferma que tenerlo" La actriz colombiana dio a conocer a través de sus redes sociales que su familia política en España también está contagiada del coronavirus. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Danna García se convirtió hace unas semanas en una de las primeras celebridades latinas en dar positivo en la prueba del COVID-19, el virus, convertido en pandemia, que ya ha dejado más de 800 mil casos de contagio y más de 40 mil muertos en todo el mundo. “Sí, estoy en aislamiento, sí, tengo coronavirus, pero tengo síntomas que creo que son muy positivos”, informaba la actriz colombiana a mediados de marzo en Instagram. La protagonista de exitosas telenovelas como Pasión de gavilanes y Qué bonito amor tuvo que ser ingresada en un hospital la semana pasada por complicaciones derivadas del coronavirus. Afortunadamente, la actriz de 42 años salió hace varios días del hospital y, aunque aún se encuentra en aislamiento, evoluciona favorablemente. “Me siento recuperada, con algunas secuelas que sanarán con el tiempo”, informó este martes la también heroína del melodrama Bella calamidades en Twitter. Image zoom Danna García Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Danna, que tiene cerca de 2 millones de seguidores en Instagram, reconoció que lo que más duele de este virus no es tenerlo sino ver a su familia enferma, pues recordemos que la actriz se encontraba en la casa de sus suegros en España cuando se contagió. “De este virus duele más ver a tu familia enferma que tenerlo”, se sinceró la actriz haciendo alusión a su familia política, que también está contagiada en España. “Nos infectamos juntos”, compartió Danna. “Ellos [están] con neumonía”. A pesar de los días difíciles que se encuentra viviendo, la actriz también manifestó en redes sociales su preocupación por no saber qué va a pasar con los animales que no tienen un hogar y que, sin duda, se están viendo muy afectados por la crisis del coronavirus. “¿Qué pasará con los animales callejeros, con los animales en zoológicos improvisados, en refugios? ¿Quién los cuida? No sé si hay algún plan o ley para garantizarles comida y cuidados. ¿Alguien sabe?”, preguntó con preocupación la estrella colombiana. Advertisement

