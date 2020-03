"Danna tiene días mejores y otros peores", asegura su hermana Claudia Claudia García, la encantadora hermana de Danna García, nos cuenta desde España y en exclusiva cómo se encuentra la bella actriz colombiana recientemente hospitalizada por coronavirus, By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hace unos días nos llevamos el susto de saber que la bellísima actriz Danna García dio positivo en coronavirus y finalmente, debido a que su malestar iba en aumento, tuvo que ser hospitalizada. La colombiana de bellisimos ojos verdes se mantuvo siempre en contacto mediante sus redes y conversó con sus fans durante la cuarentena en la que se encuentra inmersa. Hoy, desde la redacción de People en Español hablamos en exclusiva con la hermana de Danna, Claudia García, quien reside en Madrid junto a su esposo, Diego Velasco (hijo del legendario Raúl Velasco) y sus dos hijos. También desde la cuarentena de un desolado Madrid por culpa del Covid-19, queremos saber cómo está viviendo esta bonita familia este dificilísimo momento en España y cómo se encuentra Danna de salud. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Claudia García y Diego Velasco en una divertida selfie junto a sus hijos frente a la Puerta de Alcalá. – ¡Clau! Gracias por hablar con nosotros. ¿Cómo está viviendo tu familia el disgusto de saber que Danna se enfermó? – Mi mamá está en Miami, mi hermano en Los Ángeles y yo en Madrid… Es muy duro, especialmente para mi mamá, estar lejos de nosotros y sobretodo de Danna en este momento tan difícil para ella. – ¿Qué le sucedió a Danna? – Danna justo había regresado a México de Madrid cuando comenzó a sentirse mal. Gracias a Dios, tomó la medida responsable de auto-aislarse al llegar a México, porque era consciente del riesgo de ser portadora del virus. Aislarse nada más llegar salvó de contagio a Dante y a su papá, Iván. Hoy Danna ya está fuera del hospital y continúa en aislamiento voluntario. Esto fue lo que dijo Danna de cómo fueron sus síntomas del coronavirus en twitter. Image zoom – ¿Cómo se encuentra tu hermana ahora? – Tiene días un poco mejores que otros, lo normal, pero en general está estable y bajo cuidado médico. – ¿Cómo está el chiquitín, Dante? – Mi sobrino Dantito es un niño muy sano y feliz, y está bajo el cuidado de su padre y su nana. ¡Justo hoy mis hijos -Emma y Máximo, los primitos de Dante- hicieron un playdate virtual con él! – El aislamiento al que al final estamos todos destinados por culpa de este virus ¿Está resultando difícil? – Creo que algo que nos ha ayudado a llevar el aislamiento con más facilidad son las redes sociales y los medios de comunicación interpersonales. Poder estar en contacto con seres queridos en otras partes del mundo es importantísimo para mantener el buen ánimo. – ¿Cómo es la vida ahora en un Madrid tan golpeado? – Ha sido una experiencia muy fuerte, sin duda… Es surrealista ver una ciudad tan llena de vida como Madrid casi en silencio total… Desierta. – ¿Qué consejos nos darías para vivir una mejor cuarentena en familia? – Lo más difícil es cambiar la mentalidad. No hay que asumir este resguardo obligado como castigo, sino como una oportunidad para hacer una pausa y reflexionar. Image zoom Claudia García, Diego Velasco, Emma y Max de paseo por los pueblos de España. “En nuestro caso tenemos la suerte de tener una familia muy unida y divertida, así que nuestro tiempo en cuarentena hasta ahora ha sido positivo. Llevamos ya 15 días encerrados en la casa. Sólo sale mi esposo, Diego, un día a la semana al mercado a comprar lo que necesitamos. Los niños toman clases por internet y hacemos muchas actividades en familia: cocinamos, cantamos, bailamos, jugamos con juegos de mesa variados, etc. En general, tratamos de seguir exactamente la misma rutina que llevábamos antes del encierro dentro de casa”. Que, como dice Claudia, vivamos esta cuarentena como una oportunidad y no un castigo. ¡Gracias Claudia! Desde aquí te mandamos un fuerte abrazo y otro para Danna con mucho cariño, para que vuelva a gozar pronto de perfecta salud. Advertisement

