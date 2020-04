¡Acosada por su vecinos! Danna García comparte la pesadilla que está viviendo por padecer coronavirus La actriz ha roto el silencio y ha contado lo que le hacen pasar en su edificio tras enterarse que está contagiada del COVID-19. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Las situaciones extremas suelen sacar lo mejor, pero también lo peor del ser humano. A Danna García le ha tocado vivir ambas situaciones en primera persona estos días. Tras anunciar que volvió a dar positivo en coronavirus por segunda vez la actriz ha experimentado momentos muy desagradables por parte de sus vecinos. Es una situación tan triste e injusta que ha decidido denunciarlo públicamente para que todo el mundo lo sepa y no se deje tratar así. "En estos momentos de crisis es cuando se conocen las personas. En carne propia vivo el ser acosada por mis vecinos por el virus", ha comunicado en su perfil de Twitter. La protagonista de Pasión de Gavilanes ha compartido la situación que le ha tocado enfrentar en su propio edificio donde le han puesto limitaciones. El miedo y la ignorancia acerca del virus han hecho que se tenga que privar de cosas como poder utilizar el ascensor. "Hoy me hice otra prueba de COVID-19. La entregan la otra semana. Pero como no me dejan usar el ascensor los vecinos, bajé y subí asfixiada de tanta escalera por mi problema de pulmones. Ufff, sin palabras", escribió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lejos de quedarse callada, Danna alza su voz y se ha unido a una importante iniciativa. Se llama 'Charla entre amigas' y es un encuentro en vivo que tendrá lugar este domingo 26 de abril para hablar precisamente del acoso en tiempos del COVID-19. Por el momento la actriz tiene que esperar unos días hasta saber si por fin ha superado la enfermedad. Mientras tanto le mandamos todo nuestro apoyo y cariño en estos momentos. ¡Fuerza, Danna! Advertisement

