Danna García es llevada de inmediato al hospital tras complicaciones por el coronavirus La actriz colombiana compartió un video desde la ambulancia con mascarilla, en camilla y atendida por los sanitarios. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hace unos días Danna García informaba con valentía a sus seguidores que padecía coronavirus. Tras su estancia en España la actriz se contagió de dicha enfermedad y desde entonces está bajo tratamiento. De regreso a Estados Unidos la protagonista de Pasión de gavilanes nos ha puesto al corriente de su estado de ánimo y de salud, además de sus rutinas de aseo y desinfección. Ha estado aislada en un hotel desde donde nos mostró cómo es su día a día en soledad. Su última historia en Instagram ha sido especialmente preocupante ya que aparece desde la camilla de una ambulancia, con mascarilla y en compañía de los sanitarios. Así lo informaba el diario El Universal y también la conductora Mónica Noguera quien a través de su programa De primera mano contó que la actriz empezó a sentir una opresión en el pecho que sumado a la fiebre y al dolor de cabeza le obligaron a ser llevada a un centro hospitalario. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Danna se ha mantenido fuerte desde que hiciera el anuncio el pasado fin de semana y a pesar de la soledad del aislamiento se ha mostrado firme, confiada y transmitiendo un mensaje de esperanza y fuerza. Ahora somos nosotros quienes le mandamos todo el cariño y apoyo en estos críticos momentos deseándole una muy pronta mejora. Advertisement

Close Share options

Close View image Danna García es llevada de inmediato al hospital tras complicaciones por el coronavirus

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.