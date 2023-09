"Nadie lo paró, la mayoría ni me creyó": El doloroso testimonio de Danna García La actriz colombiana compartió el terrible momento que le tocó vivir y mostró su apoyo a quienes pasan por lo mismo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es feliz y así lo grita cada vez que lo siente y desea en sus redes sociales. Pero lo mismo que atraviesa un momento de dicha, Danna García también usa estas plataformas para informar lo que le ha hecho daño. En estos días, la actriz mexicana quiso solidarizarse con las víctimas de mobbing, acoso en cualquiera de sus formas y demás situaciones injustas de abuso que, desafortunadamente, se viven cada día. Danna García Danna García | Credit: IG/Danna García Con este poderoso mensaje, recuerda y no olvida lo que experimentó con el fin de poder tender su mano a quienes atraviesan por lo mismo. "Yo fui víctima de Mobbing. En su momento ni siquiera conocía el término. Mucho menos poner en palabras lo que estaba viviendo diariamente, despiadadamente frente a muchas personas, y no tenía freno. Nadie lo paró. La mayoría ni me creyó. Era impensable. O eso creían los demás", arranca su desgarrador testimonio compartido en su perfil de Instagram. Danna detalló lo que sufrió desde dentro y fuera, la falta de solidaridad de la que fue testigo, pero también de la gran lección que aprendió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hoy quiere dar ese apoyo a los demás que ella, en su día, no sintió. "Me tomó tiempo y cuestionamientos, que lo tergiversaran y ese 'olvídalo, déjalo pasar'. El mobbing y la violencia de género le puede pasar a cualquiera. Alzar la voz porque mañana pueden ser nuestros hijos. Y no, no lo dejé pasar. Hoy, estoy aquí para apoyar a todas las personas que tal vez en silencio lo sufren. Que no les venza el miedo. No más abuso de poder. Con mucho cariño, yo estoy para ti", concluyó con gran empatía y generosidad.

