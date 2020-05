Danna García emociona con este romántico beso virtual a su esposo desde la distancia La actriz, que dio positivo al coronavirus por tercera vez, conmovió con este beso a su pareja Iván González con motivo de la canción de Residente, "Antes que el mundo se acabe". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Esta semana ha sido una de las más difíciles para Danna García. La actriz esperaba con impaciencia los resultados del test de coronavirus para poder reencontrarse con los suyos, especialmente su hijo Dante y su esposo Iván González. Desafortunadamente dio positivo por tercera vez. Una noticia que dejó con el corazón roto a la protagonista de Pasión de Gavilanes y que supone una nueva espera desde el confinamiento. No queda de otra que ser paciente y tener fe en que todo pasará y podrá besar sin descanso a los grandes amores de su vida. Mientras ese momento llega, los besos tendrán que ser virtuales. Con motivo de la preciosa canción de Residente "Antes que el mundo se acabe", la pareja nos brindó una conmovedora escena de ambos besándose desde la distancia y haciendo honor a la bonita letra. La feliz mamá cuenta los días para ese reencuentro en vivo y en directo. Este resultado ha supuesto un golpe muy fuerte pero no ha acabado con su positivismo, Danna no se rinde y con este bello gesto ha querido demostrar que con fuerza, fe y esperanza se puede con todo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La intérprete de 42 años lleva más de dos meses sin ver a su familia y confinada en su casa de México lejos de los suyos. Su comunicación con ellos es como la del resto, a través de videoconferencia, con la diferencia de que su niño tiene apenas 2 añitos y no entiende bien lo que está sucediendo. Él es precisamente la gasolina que necesita Danna para cargarse de energía y tirar para adelante. Le mandamos todo el cariño y apoyo para que ese encuentro en persona se dé lo antes posible.

