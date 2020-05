"¡Mamá, no!". Danna García cuenta con dolor el rechazo que vivió por parte de su hijo La actriz colombiana compartió lo desgarrador que fue para ella sentir cómo su pequeño Dante no quería verla tras sufrir una etapa "de negación". By Teresa Aranguez Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Ni la fiebre, ni los dolores de cabeza, ni siquiera la falta de respiración. Hubo algo mucho más doloroso que todo eso para Danna García tras enfermarse de coronavirus: el separarse de su hijo. La actriz lleva dos meses sin verle, una situación que ha pasado por todas las fases, incluso la del 'rechazo' del pequeño Dante. Durante su charla virtual con Lorena Meritano, la colombiana confesó uno de los momentos más duros que tuvo que vivir durante este proceso en soledad. El chiquitín incluso dejó de querer ver a mamá a través de la pantalla, lo que le rompió el corazón en mil pedazos. "Empezó una etapa de 'mamá no, mamá no'", cuenta con gran dolor esta madraza. "En un principio no me lo podían enseñar porque lloraba cada vez que me veía en el teléfono". Esta fase de negación era una manera de mostrar su enfado. "Estaba enojado conmigo", dijo muy emocionada Danna. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Un testimonio de lo más demoledor que prosiguió con una anécdota enternecedora del pequeño, quien a sus apenas dos añitos, no puede entender qué pasa con su mami y por qué no está a su lado. "Me ve y donde (él esté), se acuesta y pide una cobija porque me asocia con que si está mamá, mamá viene a dormirme. Entonces se acuesta en donde esté, en la cocina, donde sea, y se tira al piso", dice con la voz algo entrecortada por el noble gesto de su amado hijo. Afortunadamente esa etapa de negación del chiquitín ya pasó y ahora hasta le pone el teléfono en la cámara invitando a su madre a comer. Danna espera con impaciencia el segundo resultado de su test de la COVID-19 para poder reunirse con su Dante del alma, sin duda su máximo sueño en estos momentos. ¡Ánimo, ya queda menos"

