¡Danna García también tuvo dengue!: "Ha sido una carrera que empezó desde enero... [vamos] a mudarnos de país"

Tras sufrir un calvario que se inició en enero con el dengue y se prolongó con el coronavirus, Danna García ha decidido dar un giro a su vida. "Nos hemos replanteado a nivel familiar [haremos] cosas muy drásticas", confiesa la actriz colombiana en exclusiva a People en Español. "Vamos a tomar decisiones, [vamos a] mudarnos de país". La decisión de dejar México, donde actualmente reside, dice que es para darle una mejor vida a su pequeño, Dante. "Estamos entre un país y el otro y nuestra familia está regada", observa la protagonista de la telenovela Pasión de gavilanes, quien aún no sabe a qué otro país se mudará. "Sentimos que esto [de mi enfermedad] nos da la alarma de que la vida es muy corta. Queremos estar en un lugar donde mi hijo tenga raíces". También un lugar en el que recuperar su salud, pues la actriz advierte de que el coronavirus que padeció en marzo la ha afectado demasiado. "Trato de descansar, no puedo hacer mucho ejercicio por la capacidad pulmonar, la idea es subir las defensas… es tanto el cansancio", se queja la colombiana, quien está esperando los resultados de una cuarta prueba para confirmar que ha superado la COVID-19. Image zoom danna garcia/instagram "Para mí ha sido una carrera que empezó desde enero [cuando tuve dengue]", explica. "Yo me sigo cuidando como una persona en riesgo de tener [un] virus, lo hago por la gente. Me cuido más de lo que se cuida mi bebé y mi propio marido, salgo como una momia". Tras su lucha para recuperarse de las enfermedades y su posible mudanza, ¿habrá posibilidad de verla en alguna telenovela? "Para eso están los aviones", dice la actriz. "Si hay algo que hacer, claro [que] lo valoraríamos. No necesariamente me voy a retirar". García resalta que "[si] la vida te da otra oportunidad, hay que valorar lo que más vale la pena".

