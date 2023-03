Danna García confiesa a Jomari Goyso el dolor más grande de su vida: "Mi cuerpo me ha dicho que no" La actriz se abrió a su amigo en su nueva sección Más Moda, Menos Filtro. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jomari Goyso arrancó su gran proyecto, Más Moda Menos Filtro, con una invitada de lujo, su amiga, su compañera y hermana de vida, Danna García. La conversación a corazón abierto formó parte de la nueva sección del conductor en Despierta América, un espacio donde no hay lugar para los filtros ni máscaras de ningún tipo. La complicidad entre ambos traspasó la pantalla, al igual que la autenticidad de la actriz colombiana en cada uno de sus testimonios. Danna compartió muchos momentos, opiniones y puntos de vista, pero hubo uno en especial que conmovió al público y al equipo del programa. La protagonista de Pasión de Gavilanes sacó fuerzas y, por primera vez, contó cuál ha sido uno de sus dolores más grandes. Danna García Danna García se confiesa con Jomari Goyso | Credit: Despierta América El tema llegó con una pregunta clave de Jomari: "¿Siempre quisiste tener un solo hijo?". La respuesta de Danna no se hizo esperar: "No.", apuntó tajante, pero resignada. Su ilusión hubiera sido ser mamá más veces, pero la actriz vivió una experiencia que le hizo entender que este sueño sí que no podría cumplirlo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "El gran dolor de mi vida es no haber tenido más hijos. Un día tuve un sueño y fue un sueño super revelador porque yo ya me estaba haciendo de todo para quedarme (embarazada)", arranca su relato. Al despertar, encontró la respuesta. "Me desperté y dije, mi cuerpo me ha dicho que no. Fue así. Que sería algo malo para mí y para el bebé", añadió. La artista y feliz mamá de Dante contó también por qué no se pudo dar. "Como había pasado estos retos personales de salud en los que no salía adelante, dificultó que pudiera yo quedarme embarazada, fue dolorosísimo." Hoy en día es mamá de un hijo único y se confiesa una mujer plena y feliz a pesar de todo. Su pequeño es su máxima alegría e inspiración, el milagro de su vida, así que su sentir es de absoluta gratitud y aceptación. "Mi mundo y mi vida es él", expresó con todo el amor. Si hay algo que le han dejado las duras experiencias es a no quedarse a vivir en el sufrimiento. "Vinimos al mundo a ser felices, busca tu propia felicidad, no pierdas tiempo", compartió con el público y con Jomari. Un mensaje desde el corazón que se refleja en su manera de ser y vivir.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Danna García confiesa a Jomari Goyso el dolor más grande de su vida: "Mi cuerpo me ha dicho que no"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.