"Qué vergüenza": Danna García comparte contundentes mensajes en sus redes sociales tras contraer el coronavirus La actriz colombiana reprobó la poca seriedad con la que muchas personas, incluidos compañeros de profesión, se están tomando la crisis del coronavirus. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Danna García se convirtió el pasado martes en noticia tras dar a conocer a través de sus redes sociales que está contagiada de COVID-19, la enfermedad infecciosa que ya ha alcanzado a más de 180 mil personas en todo el mundo y ha causado más de 7 mil muertes. “Sí, estoy en aislamiento, sí, tengo coronavirus, pero tengo síntomas que creo que son muy positivos”, informaba la reconocida actriz colombiana de 40 años. Este martes, a través de su cuenta de Twitter, la protagonista de exitosas telenovelas como Pasión de gavilanes y Qué bonito amor compartió un contundente mensaje destinado a todos aquellos que no se están tomando en serio la crisis del coronavirus y continúan acudiendo a eventos y reuniones sociales, entre ellos muchos de sus compañeros de profesión. Image zoom “Un aplauso para quien está en casa, una ‘buuu’ a todos esos que creen que ‘a mí no me pasa nada’ y están ‘socializando’ en las calles. Eso incluye también a políticos, compañeros, presentadores que salen públicamente en eventos y de paseo. Que vergüenza”, lamentó la también heroína del melodrama de Televisa Las Amazonas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Pienso que hablamos mucho de salud (importantísimo) pero se nos olvida: en países como España hay despidos masivos porque las empresas no pueden mantener un personal inactivo. Así que a ahorrar. El vinito y las compras mejor para Navidad”, compartió la actriz, quien conoce muy bien lo que se está viviendo en España ya que estuvo hace pocos días en el país. Asimismo, la actriz recomendó a sus seguidores que tengan dinero ahorrado puesto que muchos seguros privados no cubren los gastos relacionados con la pandemia. “Depende del país en que estén infórmense porque los seguros privados en su mayoría no cubren pandemia, así que a alistar la [cartera]”, advirtió Danna. Advertisement

