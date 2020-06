Danna García vuelve a colapsar las redes, esta vez con algo más agradable: ¡un sexy bikinazo! Después de compartirnos un triste video donde lloraba al contar los estragos que le había dejado el coronavirus, la actriz nos alegra la vista con esta imagen en la playa. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El año 2020 no ha empezado con buen pie para Danna García, pero eso no significa que vaya a terminar igual. Todavía queda la mitad para recuperar todo el tiempo perdido y disfrutar de la vida y de los suyos al máximo. Hace unos días nos confesaba entre lágrimas los estragos que el coronavirus había dejado en su salud. Aunque ya está en casa con los suyos, todavía no está al cien por cien y eso es algo que le preocupa. Todos nos emocionamos al verla así de triste pero la actriz ha querido darle la vuelta a la tortilla y compartir una imagen más positiva y agradable. En ella la protagonista de Pasión de Gavilanes luce increíblemente sexy en bikini y frente a uno de sus lugares predilectos, el mar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Mi amor el mar", ha escrito en este sencillo pero significativo pie de foto. Durante más de dos meses estuvo encerrada sin poder disfrutar de él ni de sus amores, su esposo y su hijo Dante. Ahora que es libre y las cosas comienzan poco a poco a ponerse en su lugar, empieza a saborear esos pequeños detalles de la vida. Aunque aparece seria, Danna se ve espectacular y más sexy que nunca. La insinuante imagen, que no sabemos si es un recuerdo o actual, ha sido aplaudida por sus fans, al igual que su mensaje. Recientemente gritó que, a pesar de todo lo duro experimentado estos meses de angustia física y sicológica, quiere vivir y este es el principio de una etapa llena de luz y amor. "Bellísima", "qué hermosa la señorita", "qué diosa", "no se puede tener esa cara", "Y el mío (amor) tú", le expresaron algunos como símbolo de apoyo y admiración de su belleza. Una imagen optimista y relajante que es de agradecer. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

