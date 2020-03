"Estoy encerrada en Madrid": Danna García sufre las consecuencias del coronavirus La actriz compartió a través de sus redes que no ha podido encontrar un vuelo que le permita reunirse con su hijo en México. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La imparable propagación del coronavirus, declarado este miércoles como una pandemia global por la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha puesto en jaque a muchos famosos que se encuentran fuera de sus respectivos países y que se las están viendo difícil para regresar a sus hogares debido a las agresivas medidas que están tomando los estados para combatir el brote. Este es el caso de la actriz colombiana Danna García, quien se encuentra en la comunidad autónoma española más afectada hasta el momento con cerca de 1.400 contagiados. “Estoy encerrada en Madrid, esperando poder regresar”, informó la protagonista de exitosas telenovelas como Pasión de gavilanes, Un gancho al corazón y Qué bonito amor a través de una transmisión en vivo que realizó este jueves por medio de Instagram. La intérprete de 42 años no ha podido encontrar un vuelo que le permita regresar a México, país en el que reside desde hace varios años y en el que dejó a su familia. “Me fui a tratar de cambiar el vuelo […] entonces me fui hasta el aeropuerto, eran filas inmensas para que me dijeran ‘no, lo tiene que hacer por interne’. No pude cambiar mi vuelo, entonces miro a ver si compro vuelos nuevos y cuestan 3000 euros”, compartió Danna en Instagram. Image zoom Danna García SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Yo obviamente no puedo pagar esos 3000 euros de vuelo, nadie los debería pagar, debería de haber como un tipo de consideración porque esto es una crisis mundial”, agregó. Lo que más angustia le genera a Danna de toda esta compleja situación que está viviendo es no poder estar cerca de su primogénito, quien se encuentra en México. “Mi bebé está muy bien, no está aquí, está en México, por eso estoy aterrada porque yo estoy lejos de mi hijo”, reconoció la también heroína del melodrama Las amazonas, quien viajó a España únicamente para resolver unos asuntos importantes de documentos. Por el momento, y en lo que se arregla su complicada situación, la actriz continúa viviendo en la casa de sus suegros. “Estoy con mis suegros que son personas mayores que necesitan que haya aquí un espacio lo más limpio posible […]”, contó Danna, quien aprovechó su en vivo para enviar un mensaje de prevención y concientización a sus más de 1 millón y medio de seguidores de Instagram. “Ningún lugar está exento, por eso me atreví a tocar este tema en las redes sociales porque me parece superimportante que todos nos cuidemos para cuidar a los demás, a las personas que amamos, que haya mucha higiene y, sobre todo, si pueden evitar el transporte público […]”, compartió. Advertisement

