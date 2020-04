Danna García revela el drama que está viviendo: sus vecinos la acosan por tener coronavirus “En carne propia vivo el ser acosada por mis vecinos por el coronavirus”, aseguró la estrella de Pasión de Gavilanes quien aún sufre los síntomas de COVID-19. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La pesadilla que ha tenido que vivir Danna García desde que contrajo COVID-19, parece no tener fin. Luego de que la actriz colombiana de 42 años enfermara tras viajar a España tuvo que ser ingresada en un hospital de México, donde mantiene su residencia. Afortunadamente la actriz salió de la clínica pero ahora, encima de que sigue dando positivo al virus, los vecinos la están acosando y no la dejan usar el ascensor, según ella misma ha denunciado. "En estos momentos de crisis es cuando se conocen las personas. En carne propia vivo el ser acosada por mis vecinos por el virus", manifestó la heroína del melodrama Bella Calamidades. en un tuit. Según explicó, a raíz de enfermar de COVID-19 ha tenido problemas con sus pulmones y le cuesta respirar, pero los vecinos del edificio que habita no la dejan usar los ascensores por miedo al contagio, según explicó. En entrevista con la coach Gimena Liberman, Danna se desahogó y contó que los vecinos comenzaron a organizarse en algo que considera no una protección de la salud, sino una situación de "discriminación". Según la actriz los vecinos han expresado "insultos" y han pedido, entre otras cosas, lo siguiente: "A ella no le suban la comida"; "a ella no le suban el mercado", "que no utilice las áreas de uso común" . "Llegaron a la conclusión de que yo era la única que no podía usar el elevador", lamentó indignada. La respuesta de los fans ha sido de apoyo total para la querida estrella de exitosas telenovelas como Pasión de gavilanes y Qué bonito amor. "Tras toda esa crisis x la q nos encontramos atravesando, muchas personas reflejan lo mejor y lamentablemente lo peor de sí mismos, pro esto nos ayuda a reflexionar con quiénes nos hemos relacionado durante todo este tiempo. Ánimo Danna, q más quisiera yo el poder ser tu vecino", manifestó un usuario de Twitter para brindar su apoyo. "Q pena Dannita Crying faceCrying faceCrying face Q personas más crueles esos vecinos y nosotros q quisiéramos estar bien cerquita para acompañarte", aseguró otra admiradora en la misma plataforma. Danna García, a finales de marzo, agradeciendo a los fans el apoyo tras su paso por el hospital: La actriz ha colgado una serie de fotos al lado de su hijo Dante para expresar lo mucho que lo extraña: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz enfermó en España y cuando regresó a México ya estaba contagiada. La enfermedad ha provocado que haya tenido que ser separada de su adorado hijo Dante. Tristemente la separación continuará aún por algún tiempo, pues según indicó la actriz por medio de un tuit publicado este fin de semana, le volvieron a hacer una prueba para ver si por fin se le puede dar de alta, pero ha vuelto a dar positivo. "Hoy me hice otra prueba de Covid (sic). La entregan la otra semana. Pero como no me dejan usar el ascensor los vecinos, bajé y subí asfixiada de tanta escalera por mi problema de pulmones.. Ufff, sin palabras". ¡Ánimo, Danna! Si necesita información actualizada sobre COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc,. por favor, visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html Advertisement

