El álbum de fotos más personal de Danna García, la estrella de Pasión de gavilanes 2 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Danna García Credit: Telemundo; Instagram Danna García La actriz colombiana, que retoma a Norma Elizondo en la segunda temporada de la telenovela de Telemundo, ejerce su mejor papel fuera del set de grabación: el de mamá de Dante, fruto de su historia de amor con el periodista español Iván González. Empezar galería El amor más grande Danna García Credit: Instagram Danna García Danna García no tiene dudas: ser mamá es lo mejor que le ha pasado en la vida. "El amor más grande que conozco. Solo sé que te amo, eternamente, infinitamente", escribía la actriz colombiana a principios de año junto a esta tierna imagen que compartía en Instagram en la que posa con su hijo Dante. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Sus mejores años Danna García Credit: Instagram Danna García "Han sido los mejores 4 años de mi vida", reconocía el año pasado una de las protagonistas de la segunda temporada de Pasión de gavilanes (Telemundo) a través de las redes sociales con motivo del cumpleaños número 4 de su primogénito. 2 de 7 Ver Todo Su pareja Danna García Credit: Instagram Danna García La también heroína de exitosos melodramas como Bella calamidades y Un gancho al corazón encontró en el periodista español Iván González a su compañero de vida. "Desde que llegaste a mi vida todos mis días riman con te quiero". 3 de 7 Ver Todo Anuncio El mejor papá Danna García Credit: Instagram Danna García "Dante tiene a su mejor amigo, su compi, su héroe... No podrían hacerme más feliz", compartía la actriz en Instagram junto a esta foto con la que felicitaba a su pareja por el Día del Padre. 4 de 7 Ver Todo Compañero de aventuras Danna García Credit: Instagram Danna García El pequeño de 4 años se ha convertido en el "compañero de aventuras" de la actriz. 5 de 7 Ver Todo Madre e hijo Danna García Credit: Instagram Danna García Danna enternece las redes sociales cada vez que comparte una instantánea de su mejor papel en la vida: el de mamá. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Amor incondicional Danna García Credit: Instagram Danna García La actriz no puede estar más orgullosa de su primogénito, quien cumplirá su primer lustro de vida el 9 de julio. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El álbum de fotos más personal de Danna García, la estrella de Pasión de gavilanes 2

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.