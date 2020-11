Close

Descubre la profesión que Danilo Carrera ¡había mantenido oculta! Danilo Carrera se ha destacado como actor, modelo, presentador, e incluso, fue futbolista. Sin embargo, revela que otra profesión es la que más ama y aquí te decimos cuál es. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si bien, Danilo Carrera se ha consolidado como actor, conductor y modelo, había mantenido en secreto un talento, que revela es el más ama, y ahora sale a la luz; se trata de la escritura. El protagonista de la telenovela Quererlo todo lanzará en breve su primer libro titulado Cuando nadie me ve, publicado por Ediciones Déjà vu. RELACIONADO: ¿Michelle Renaud y Danilo Carrera ya piensan en bebés? Image zoom Danilo Carrera | Credit: Mezcalent “Mi pasión por las letras me llevó a este momento de mi vida en donde puedo decir: ¡Estoy logrando otro sueño! Por eso me hace feliz contar con ustedes y quiero que se involucren en esta meta”, comentó Carrera en su cuenta de Instagram. “Mi primer libro está próximo a salir”. Image zoom Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Univision Para la portada, el novio de Michelle Renaud tiene, de momento, dos opciones distintas; por ello, ha pedido apoyo a sus fanáticos y asegura que “ustedes decidirán conmigo cuál será”. Así sometió a votación las propuestas. “¿Opción A o opción B? ¿Cuál prefieren?”, cuestionó. “Tendremos más opciones. Muchos diseñadores talentosísimos están conmigo en este proyecto y juntos con su apoyo conseguiremos la portada ideal para esta historia”. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hace un tiempo, el exfutbolista de origen ecuatoriano mencionó que “mi verdadera pasión es escribir” porque “me encanta desarrollar historias, redactar historias que solo yo puedo contar, que surgen dentro de mi cabeza”. Su primera obra literaria es una novela romántica, con una trama ficticia. También ha comentado que cuando trota por la mañana, es el momento donde más se desarrolla su imaginación, así va creando personajes y situaciones que, posteriormente, plasma en papel. Danilo Carrera tiene planeado lanzar Cuando nadie me ve en diciembre próximo.

