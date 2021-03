Close

¿Saltaron chispas? Así fue el reencuentro de Danilo Carrera y Michelle Renaud ¿Será cierto que donde hubo fuego, cenizas quedan? Mira lo que respondió la expareja a la indiscreta pregunta del copresentador Alan Tacher cuando se vieron en Despierta América. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A poco más de un mes de anunciar su separación, Danilo Carrera y Michelle Renaud coincidieron en el set de Despierta América para hablar de su nuevo proyecto, si bien el interés de sus fans era saber si habrá reconciliación. La pareja protagónica de la telenovela Quererlo todo concordaron en que aún se aman, pero entienden que una relación es más que sentimientos y hace falta que también las dos partes tengan el mismo norte y planes en común. Durante la conversación con el presentador Alan Tacher se notó el cariño que todavía se tienen ambos actores. Ante la pregunta de si donde hubo fuego, cenizas quedan, la actriz aseguró que siente amor por su ex, pero que son solo amigos. Image zoom Quererlo todo | Credit: Instagram Michelle Renaud; Instagram Danilo Carrera "Yo te voy a decir algo: en mis relaciones pasadas no hay ni fuego ni cenizas, entonces no creo que aplique siempre. Yo aquí a Danilo lo quiero con todo mi corazón y sabe que cuenta conmigo para todo", dijo. "Ya contestó Michelle. Yo opino igual", agregó Danilo cuando Tacher le hizo la misma pregunta. Al ser cuestionada sobre la posibilidad de que su ex tenga otra pareja, la actriz dijo que aunque "le rompería el corazón" sabe que es algo que no se puede evitar y añadió que espera que con el tiempo Carrera encuentre a una mujer que lo haga feliz. En cuanto al tiempo que considera prudente para que su ex anuncie una nueva relación, la protagonista de exitosas telenovelas como La sombra del pasado y La reina soy yo aseguró que espera que él tenga "la conciencia de decir voy a darle su duelo" a ella para que lo supere. Sobre "esas cosas que no se dijeron" en su relación, Renaud dijo que Carrera era un "tonto" por dejarla ir: "Qué tonto eres. A mí se me hace que en esta vida hay momentos en los que uno tiene que agarrar el toro por los cuernos". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A lo que él respondió: "Michelle, tienes toda la razón". Reiteró que ambos tienen distintos planes. "Ella quiere A, yo quiero Z y estamos buscando cosas diferentes". De cómo vivieron la cuarentena juntos y su contagio de coronavirus, ambos aseguraron que fue difícil y que duraron varios días en cama con fuertes síntomas. Renaud aclaró que su hijo Marcelo no se enfermó y que se quedó con su papá durante ese tiempo.

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¿Saltaron chispas? Así fue el reencuentro de Danilo Carrera y Michelle Renaud

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.