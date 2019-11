Danilo Carrera y Michelle Renaud derrochan amor durante sus vacaciones en Perú Por medio de varias fotografías en las redes sociales, la pareja ha enamorado a todos demostrando que su amor lo puede todo. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Michelle Renaud y Danilo Carrera están disfrutando de unas maravillosas vacaciones en tierras sudamericanas. La pareja de actores compartió con sus seguidores en las redes sociales, una vez más, lo mucho que se aman y esta vez aprovecharon para hacerlo desde las maravillosas tierras de Perú. Por medio de varias fotografías en las redes sociales, la pareja ha enamorado a todos demostrando que su amor lo puede todo. Con coloridos atuendos típicos de Cusco, los tortolitos han visitado diferentes sitios turísticos y no han perdido oportunidad para derrochar amor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Michelle Renaud compartió publicaciones en sus redes sociales expresando que se sentía "literalmente en el paraíso". Danilo, por su parte, hizo público que Michelle es "el amor de mi vida". Aunque en un inicio se llegó a rumorar en algunos medios de comunicación que el matrimonio entre Michelle Renaud y su exesposo no había terminado en buenos términos, lo cierto es que la actriz mexicana, quien mantiene desde hace 8 meses un noviazgo con el galán ecuatoriano Danilo Carrera, se lleva de maravilla con el padre de su hijo, el empresario Josué Alvarado. La actriz, que tiene cerca de tres millones de seguidores en Instagram, reveló así por primera vez de manera pública la buena relación que existe entre su exesposo y Danilo. "Luego hacemos videollamadas, está mi hijo con su papá y se emociona [y dice] ‘Danilo' y Danilo se pone a hablar y ya Danilo así como ¿qué onda Pipo?", relató Renaud. Advertisement

