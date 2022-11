Danilo Carrera revela si tiene celos del romance de Michelle Renaud y Matías Novoa Michelle Renaud mantuvo un romance con Danilo Carrera y ahora su nueva pareja sentimental en Matías Novoa ¿qué siente el ex? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Actualmente, Michelle Renaud mantiene un romance con Matías Novoa y asegura que es la mejor relación sentimental que ha tenido en su vida; incluso, confesó que es como si estuvieran casados. Sin embargo, la actriz también tuvo un importante romance con Danilo Carrera de quien, en su momento, aseguraba estar muy enamorada de este último. Ahora, el intérprete de Ángel Funes Gutiérrez en la telenovela Vencer la ausencia revela si este tipo de declaraciones le ocasionan algún tipo de celo o malestar. "No me siento nada; no siento nada. Ni es algo que viva o sea parte de mi día a día, pero es como tiene que ser", advirtió Carrera a los medios de comunicación. "Me alegra muchísimo que lo diga, que [Michelle Renaud] esté en ese momento". Respecto a su opinión sobre este idilio de su expareja, el también escritor considera que es un asunto que ahora solo le compete a la actriz y su nuevo novio. Por lo tanto, prefiere mantenerse al margen sobre esta situación. "Solo le puedo desear lo mejor. No soy quién para opinar. Nada más le deseo lo mejor, que le vaya increíble y que sea la mujer más feliz del mundo", enfatizó. "No tenemos ninguna relación ahorita. Si grabamos algún día o hay algún acercamiento, va a tener todo mi amor y todo el apoyo de mi parte". Danilo Carrera, Michelle Renaud y Matias Novoa Danilo Carrera, Michelle Renaud y Matias Novoa | Credit: Mezcalent.com (3) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cuando el romance de Michelle Renaud y Danilo Carrera concluyó, se mencionó que una de las razones de la ruptura fue porque el actor no quería ser padre. Eso ha cambiado y es algo que ha considerado seriamente. "Voy a ser papá. ¡No todavía, tranquilos! Pero son experiencias que vas sumando en la vida. Antes no entendía que tenías que pasar por algo para llegar a algo mejor para aprender. No estoy hablando de una relación en específico, estoy hablando de tu proceso de vida; aprender algo de ciertas personas para llegar al momento que estoy ahorita y, la verdad, no cambiaría nada", concluyó.

