Danilo Carrera sufre accidente: el actor fue atropellado El actor ecuatoriano Danilo Carrera sufrió un accidente. Los detalles sobre su estado de salud. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Danilo Carrera sufrió un accidente. El actor ecuatoriano fue atropellado, reveló la actriz Angelique Boyer, su coprotagonista en la telenovela El amor invencible. Boyer dijo que su colega fue atropellado por un taxista en la Ciudad de México. "Hoy me atropelló un coche… Deberían ver cómo quedó… el coche", bromeó en Twitter Carrera. El actor habló con el programa Hoy, mostrando su tobillo derecho vendado y caminando apoyado en muletas al llegar a los foros de Televisa San Ángel. "Estoy bien", respondió, sin dar detalles del incidente. Recientemente, otro famoso que fue atropellado fue el presentador de Enamorándonos Rafael Araneda. Danilo Carrera vive una etapa llena de retos, ya que recién reveló que su madre fue diagnosticada con cáncer. El histrión de 34 años reveló que se mudará de México a Estados Unidos para estar cerca de su familia. "Es una mujer superfuerte y va a salir adelante, y yo voy a estar ahí para acompañarla, es la prioridad en mi vida", dijo a TV Notas sobre su mamá Elisa Huerta. Carrera no pierde su buen ánimo. "No tengo tiempo de andarme deprimiendo, ni de estarme poniendo triste", añadió. "Yo tengo que trabajar y sacar a mi familia adelante y darles lo mejor de mí, por eso dejo las cosas que tengo en México para irme con mi mamá". Danilo Carrera Danilo Carrera | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al parecer el galán de telenovelas como Vencer la ausencia sabe lo importante que es mantener una actitud positiva en momentos difíciles.

