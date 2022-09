Danilo Carrera sorprende con un proyecto lejos de la televisión: "¿Quién diría, Danilo?" El actor ecuatoriano compartió feliz algo que ni él mismo se cree. Acaba de arrancar una emocionante aventura que nunca imaginó. "Tú muchacho, tú muy bien". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mientras se siguen rodando nuevos títulos de telenovela para seguir enamorando a la audiencia con apasionadas historias de amor, uno de sus galanes se ha tomado un respiro para afrontar un nuevo reto. Danilo Carrera ha contado orgulloso y muy feliz qué es lo que le tiene muy ocupado y concentrado. Un proyecto que nada tiene que ver con la televisión y que le ha cambiado la vida. En las calles de los Hamptons, en Nueva York, abrió su corazón a toda su gente, y contó que es lo que le ha puesto el corazón latiendo a mil. Danilo Carrera Danilo Carrera | Credit: Mezcalent "¿Quién diría, Danilo Carrera, quién diría? Tú corriendo en los Hamptons... tú muchacho, tú muy bien", reflexionó mientras practicaba este deporte ¿De qué se trata exactamente lo que le hace tanta ilusión y ha dado un giro a su vida? No es ningún protagónico estelar, ni tampoco una nueva pareja. Se trata de su participación en la Maratón de Chicago el próximo 9 de octubre, para la que lleva días preparándose a toda intensidad. Un reto que le está llevando por muchos lugares, haciéndole conocer a mucha gente y, especialmente, descubrir que los límites los pone uno. Le dijeron que con apenas un mes de antelación no sería posible ya que se necesita mucho más tiempo para prepararse. Decidido a romper los esquemas, Danilo ha estado corriendo y entrenándose cada día con asesoramiento y los resultados están siendo muy satisfactorios. "Hoy empiezo una nueva aventura, la maratón de mi ciudad favorita, Chicago. Dicen que si nunca has corrido una, es imposible correrla sin entrenar al menos 4 meses", explicó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El actor de Quererlo todo ha hecho caso omiso a todo y está centrado en su objetivo. En el camino se está encontrando a mucha gente que le apoya, entre ellos paisanos ecuatorianos, y que están sirviendo de motor para seguir adelante en esta bonita locura. "Nada como encontrarse con gente que te quiere, sobre todos ecuatorianos. Lo mejor de mi día fueron ustedes", escribió en este día de intenso entrenamiento con el que comienza la cuenta atrás.

