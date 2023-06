Danilo Carrera vuelve a la soltería: esto dijo sobre su ruptura El actor Danilo Carrera está soltero y hizo estas revelaciones sobre el fin de su relación sentimental. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Danilo Carrera dijo que estaba enamorado de una chica que era de la realeza, sin dar más detalle sobre la identidad de su novia. En entrevista con ¡Siéntese quien pueda!, dijo que estaba comprometido con una joven que tenía títulos nobiliarios y cuya familia tiene castillos. Sin embargo, aseguró que lo que lo enamoró eran sus cualidades. "Es super buena deportista, es super inteligente, habla cuatro idiomas", dijo sobre su pareja. "Es la primera vez que no veo que mi relación se va a acabar", añadió ilusionado. Sin embargo, en una reciente entrevista con Eden Dorantes, dijo que ha vuelto a la soltería. "Es algo que se habló y se tomó una decisión", dijo sobre su ruptura, sin revelar la razón. "Cuando estás con una persona sensata y que tiene una gran educación y gran amor hacia los demás como lo sentía o lo siente ella por mí, las cosas fluyen y se toma una decisión y la vida sigue, no hay drama", aseguró. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Danilo Carrera Credit: Christopher Polk/Getty Images for LARAS El actor ecuatoriano se mudó de México a Miami para acompañar a su madre en su tratamiento contra el cáncer. Carrera ha estado muy cerca de su madre durante esta crisis de salud y dijo que se tomaría un descanso de las telenovelas para enfocarse en su familia en esta etapa. "Al final del día, creo que lo más importante es el proceso que estoy viviendo con mi familia, es la prioridad", añadió en la entrevista con Edén Dorantes. Eso sí, dejó la puerta abierta para una reconciliación con su exnovia. "¿Quién sabe? Nunca se sabe qué puede venir", dijo. Tras 10 meses "luchando contra el cáncer como familia", Danilo dijo que su madre Elsa Huerta se siente bien. "Es mi Mujer Maravilla", dijo sobre su mamá. "Está muy fuerte, muy feliz, el tratamiento está funcionando muy bien".

