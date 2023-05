Danilo Carrera revela en exclusiva todo sobre su relación sentimental. Confiesa si presentará a su novia Tras confesar que estaba muy enamorado e incluso pensaba en casarse y convertirse en padre, Danilo Carrera nos pone al día sobre su vida amorosa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace un tiempo, Danilo Carrera presumió que estaba muy enamorado e incluso no dudaba en convertirse pronto en padre. Sin embargo, la enfermedad de su madre, Elsa Huerta, quien sufre cáncer de mama, cambió las prioridades del actor completamente. De hecho, dejó México, donde tenía una sólida carrera para mudarse a Miami, Florida, y poder estar con su familia en estos momentos. Ahora, el protagonista de la telenovela El amor invencible revela que ha sucedido con su novia y si la va a mostrar públicamente. Lo que dijo el actor ha dejado a muchos sorprendidos. "No se las voy a presentar", advirtió Carrera a People en Español. "Les puedo confirmar que estoy soltero", Danilo Carrera "Les puedo confirmar que estoy soltero. Viví un proceso muy bonito, una historia muy linda, pero, como todos saben, ahorita hay prioridades diferentes en mi vida", confesó. "Mi vida ha cambiado, total, radicalmente, y estoy enfocado en esta nueva etapa en la que mi prioridad es mi familia. Así que si la pregunta es si se las voy a presentar, no, porque estoy soltero. Pero, seguramente, igual pronto llegará alguien que pueda ponerme una sonrisa en la cara pero por ahora lo más importante es cumplir esta nueva etapa de mi vida, en la que estoy dándole todo el tiempo que tengo a mi familia". Danilo Carrera Danilo Carrera | Credit: Alamy/The Grosby Group Pero esta noticia no fue la única que dio a conocer el famoso, también confirmó que ya no forma parte de las filas de Televisa y las razones que lo llevaron a esto. "Efectivamente, ya no soy actor exclusivo de la empresa. Pero se dicen muchas cosas, al final del día Televisa siempre va a ser mi casa", comentó. "Es el lugar que me ha hecho el actor que soy hoy en día y siempre voy a estar feliz de volver a trabajar con ellos. Tengo muchísimos amigos; productores, muchísimas historias y familia en ese empresa, así que volvería trabajar con ellos otra vez", continuó. "La decisión de dejar la cadena no fue algo fácil. Al final del día, estoy en un proceso de mi vida diferente. Y ahora lo más importante es estar en otro país, donde no está la cadena, que es Estados Unidos, no en México donde me encantaría quedarme". Danilo Carrera Credit: Cortesía para People en Español SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El también escritor explicó cómo se encuentra su mamá y la forma en que la apoya. "Está bien, estable. Lo más importante es que es una luchadora y está haciendo todo lo posible por salir adelante. Tiene muy buen ánimo y tiene el apoyo de toda la familia; estamos todos los hijos, papá, mamá, primos, hermanos, todo el mundo está y le damos mucho cariño y mucha fuerza" explicó. "Le pido a todo el mundo que rece por mi mamá y mi familia", Danilo Carrera "El tratamiento es fuerte, complicado, muy largo. Falta todavía mucho tiempo del proceso. Le pido a todo el mundo que rece por mi mamá y mi familia, pero al final del día, sé que juntos vamos a lograr vencer esta enfermedad que, aunque es complicada, creo que en familia todo se puede", agregó. "Es muy rutinario levantarme, estar con ella, cocinar. Conversar mucho. Pasamos mucho tiempo conversando. La verdad es que son días increíbles, no había había compartido con ella de este manera, desde que era un niño de esta manera, y estoy agradecido de poder compartir tanto con ella ahora, como un hombre o como una persona que le está ayudando mucho estar con ella y puede cuidarla". Danilo Carrera pretende abrirse puertas profesionales en Estados Unidos, aunque como ha mencionado en otras ocasiones, no pierde la esperanza de regresar a México cuando su mamá se recupere. "Estoy viendo la posibilidad de seguir trabajando con Univision y también hacer Premios Juventud, que me va a encantar, y poder estar ahí con ustedes y poder seguir compartiendo mucho con la audiencia de Estados Unidos y de México", concluyó.

