"Sí o no, ¿la quieres?" Danilo Carrera se pronuncia sobre sus sentimientos hacia Michelle Renaud y su noviazgo con Matías Novoa El actor ecuatoriano estuvo este martes como conductor invitado en el programa El gordo y la flaca (Univision). "Sí o no ¿la quieres?", le preguntó sin pelos en la lengua Raúl de Molina. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Danilo Matías Novoa y Michelle Renaud; Danilo Carrera | Credit: Mezcalent (x2) Danilo Carrera solo tiene buenos deseos para su ex Michelle Renaud y Matías Novoa, quienes están dándose una oportunidad en el terreno amoroso. Con motivo del estreno en Estados Unidos de la telenovela Vencer la ausencia (Univision) el actor ecuatoriano estuvo como conductor invitado este martes en el programa El gordo y la flaca (Univision), donde fue interrogado por su conductor Raúl de Molina sobre el noviazgo que mantiene la actriz mexicana con el galán chileno. "Me pone feliz saber que ella está bien, que está feliz, que está con una persona con la que tiene planes en común", expresó Danilo, quien supera los 3 millones de seguidores en Instagram. Como era de esperar, el conductor cubano no tardó en ahondar en los detalles de la separación. Danilo Carrera Danilo Carrera | Credit: Mezcalent "¿Quién se peleó con quién?", le preguntó De Molina sin pelos en la lengua. "Fue una decisión mutua. Hablamos al respecto. La relación ya se había acabado, aprendimos lo que teníamos que aprender", explicó el intérprete de 33 años. "Hoy te puedo decir que la quiero mucho, que le mando muchas bendiciones, que le deseo lo mejor y que le vaya muy bien. Le mando bendiciones a los dos, a él no lo conozco pero le mando muchas bendiciones". "Lo que sí te puedo decir es que si [Matías] quiere a Marcelo tiene mi bendición. Marcelo es un niño mágico, especial al que extraño siempre y que voy a querer siempre y que va a contar conmigo para siempre, así que de mi parte solamente lo mejor", aseveró Danilo. "Sí o no, ¿la quieres?", le preguntó el conductor. Danilo Carrera Danilo Carrera | Credit: Mezcalent "Claro que sí", no tardó en responder el actor. "Y le deseo lo mejor". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al igual que Michelle, Danilo parece que ya encontró también a la mujer de sus sueños. "¿Tienes novia?", quiso saber De Molina. "También", contestó el actor.

