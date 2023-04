Danilo Carrera se muda a Miami por una importante razón Cuando concluya su reciente compromiso profesional, Danilo Carrera se irá a vivir a Estados Unidos por un importante asunto y lo da a conocer. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien Danilo Carrera es de origen ecuatoriano y vivió una temporada en Estados Unidos, desde hace tiempo, estableció su residencia en México donde se ha convertido en uno de los galanes de telenovela más cotizados. Sin embargo, ahora deberá mudarse por un tiempo a Miami, Florida, debido a que su madre, Elsa Huerta, fue diagnosticada con cáncer. Así, cuando termine de grabar el melodrama El amor invencible se irá con ella y dejará la actuación por un rato, hasta que la señora esté recuperada por completo. "[Mi mamá está] muy bien, gracias a Dios, está con mis hermanos, quienes la están acompañando. Termino de grabar en dos semanas y voy a estar con ella también", reveló a los medios de comunicación. "Sí [me retiro de la actuación un rato]; a menos que de me den trabajo allá en Miami, pero como que no hay mucha actuación por allá, todo está aquí en México. Voy a extrañar mucho México, es mi casa, en realidad, es el lugar donde quería estar viviendo, pero tenía que irme para allá", continuó. "[Mi mamá] es mucho más importante". Danilo Carrera Danilo Carrera en un evento en 2022 | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En marzo de 2023, el protagonista de la telenovela Quererlo todo comentó que eran "ocho meses de este proceso" el que llevaba su mamá lidiando con dicha enfermedad; además, estaba en terapias y tratamientos para "recuperar su salud". "Estoy cerrando todos los ciclos que tengo que cerrar aquí en México para estar con ella indefinidamente", mencionó. "Es la mujer de mi vida la mujer que me hizo el hombre que soy, la mujer que crió a 5 niños ella sola". Ahora, Danilo Carrera estará dedicado a cuidar a su madre y esperando que se recupere por completo.

