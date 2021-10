¡Danilo Carrera reacciona de forma inesperada a la bomba de soltería de Michelle Renaud! El actor se hizo presente en las redes de su gran amor: mientras ella le ignora, sus fans le regañan y le advierten “deja de jugar con su mente" Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Michelle Renaud sorprendió ayer a sus seguidores con un profundo post en el que compartía su gran aprendizaje al estar soltera: "es mejor construir sueños sola y caminar a ellos, a estar acompañada de alguien hermoso que se ve en otro lado", escribió dando a entender que su relación con Danilo Carrera había terminado una vez más. El actor no se quedó callado e hizo acto de presencia en las redes de su amor de ida y vuelta, algo que los fans de la pareja le reprocharon de inmediato. Bajo la frase célebre que recordó la actriz "si estás fantaseando con el amor, todavía eres soltero en el interior de tu corazón, sin importar cual sea tu relación actual", Danilo respondió con tres emojis de fuego, algo a lo que la actriz hizo caso omiso y que molestó a los internautas que no dudaron en reprochar al actor su comportamiento. "Cuando se despide de ti y vuelves a likearle y a comentarle" le contestó una fan, quien después de recapacitar le sugirió: "deja de jugar con su cabeza". También le aconsejó: "ten en claro que cuando no amas a una persona, se lo tienes que decir pronto porque luego el daño no se puede borrar y solo te deseo que la vida te devuelva todo lo que le diste a esta gran mujer (eso tu corazón lo sabrá)", finalizó. Danilo Carrera Credit: Instagram Danilo Carrera Michelle Renaud Danilo Carrera Credit: IG Michelle Renaud SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Michelle Renaud y Danilo Carrera participan en la telenovela "Quererlo Todo", melodrama producido por Nacho Sada que estrena el próximo lunes en México y muy pronto por Univision en Estados Unidos/México, 5 de noviembre 2020. Credit: Mezcalent "Te mereces el amor más bonito y pronto llegará", le animaba a Renaud otra de las fieles fanáticas de la actriz, quien un par de días atrás se mostró cabizbaja en una foto que mencionaba: "Si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes".

