Así reaccionó Danilo Carrera al noviazgo de su ex Michelle Renaud y Matías Novoa ¡Mira lo que dijo! Danilo Carrera rompe el silencio y opina sobre el romance de su ex, Michelle Renaud, con Matías Novoa. ¡Mira sus declaraciones! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Danilo Carrera habló sobre el noviazgo de su ex, Michelle Renaud, con Matías Novoa. El actor ecuatoriano reaccionó al romance que viven las estrellas de la telenovela La herencia en la vida real. Confirmó que Michelle Renaud y él se dejaron de seguir en Instagram por lo menos desde hace un año. "¡Hace menos de un año que no nos tenemos (en Instagram)!", dijo Carrera al programa Siéntese Quien Pueda sobre su ex. "Yo le deseo lo mejor", añadió sobre su romance con Matías Novoa. "Sé que ella ha tenido su pareja, no sé cuántas parejas (ha tenido) desde que terminamos". Carrera aseguró no sentir celos ni rencor. "Que le vaya increíble. O sea, con el corazoncito bonito, que le vaya bien, que esté feliz, que encuentre lo que quiere", dijo el actor y presentador, quien se separó de la actriz mexicana en el 2021 después de 1 año y 7 meses de relación. Hasta ahora, Carrera no ha dado a conocer a un nuevo amor desde su separación de Renaud. La actriz —quien es madre de Marcelo, de 5 años, de su matrimonio con Josué Alvarado— expresó su deseo de volver a ser madre y darle un hermanito a su hijo, y Carrera dijo no estar listo para dar ese paso. Danilo Carrera, Michelle Renaud y Matias Novoa- Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images; Medios y Media/Getty Images; Victor Chavez/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En un video junto a Carrera en sus redes sociales, Renaud habló del fin de su relación. "Platicamos y queremos cosas distintas. Yo quiero una familia, yo quiero hijos y él también, pero no ahorita", dijo la actriz, asegurando que ambos seguían amándose. Al ecuatoriano no se le ha conocido alguna pareja tras la separación de Michelle Renaud. El pasado fin de semana Novoa y Renaud hicieron oficial su noviazgo en las redes sociales, expresando su enamoramiento. "La mejor historia de amor llega cuando menos lo esperas y tú llegaste a enseñarme el amor de verdad", escribió ella en Instagram sobre el actor argentino, con quien compartió apasionados besos en la telenovela La herencia.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Así reaccionó Danilo Carrera al noviazgo de su ex Michelle Renaud y Matías Novoa ¡Mira lo que dijo!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.