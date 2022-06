Danilo Carrera quiere seis hijos y además revela los requisitos que debe cumplir su futura pareja Uno de las requisitos es que "sea una princesa con títulos, que sea doctora y guapa". ¿Quién se apunta? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Danilo Carrera es el padrino del inicio de la tercera temporada de la obra Así de simple, donde compartió que ya tiene todo claro para su boda y hasta el nombre de sus hijos, aunque le falta un gran detalle por conquistar. "Ya tengo el lugar de boda, nombre de los hijos, tengo todo reservado: ¡me falta la novia!". Los requisitos que debe tener la mujer que elija para esposa "Quiero que sea una princesa con títulos; que sea de verdad, que sea doctora, que sea guapa, que sea alta, súper inteligente y que quiera tener seis hijos". Danilo Carrera participa en la telenovela "Vencer La Ausencia Credit: Danilo Carrera grabando una escena de la telenovela Vencer la ausencia El actor explicó que cuando tenga un nuevo romance nadie lo sabrá, pues luego de vivir una relación muy pública con Michelle Renaud, prefiere mantenerlo en privado. Su próxima relación no será pública "El día que yo tenga una relación otra vez, va a ser cien por ciento privada, va a ser cien por ciento mía. Creo que es algo que había hecho muy bien toda mi carrera, de mantener las cosas personales mías y al final con buena intención o con mala intención, la gente siempre pone su energía". "Imagínate que estás en tu relación y hay gente tirándote las cartas 'Y Danilo este año va a estar…', pues ¡no! Es algo que no quieres en tu vida". Michelle Renaud y Danilo Carrera Michelle Renaud y Danilo Carrera | Credit: Mezcalent Entre los rumores que surgieron tras su separación de la actriz mexicana, se decía que era porque ella quería darle un hermano a su hijo Marcelo, deseo que no iba con los planes del protagonista de Contigo sí; sin embargo, hoy Danilo señala que no fue así. ¿Quiere tener hijos o no? "Siempre he querido ser papá, simplemente es cuestión de tiempos y de momentos; o sea, creo que vas madurando, vas creciendo más y ya llegará el momento, pero sí creo que es súper importante tener todo bien hablado, bien estructurado, para que llegue ese momento y puedas darle a tu hijo un hogar". El ecuatoriano platicó la temática de la última película que escribió y que planea producir pronto. "Siento que es lo que quiero contar ahorita. Una historia de amor que solamente pueda pasar aquí [en México], imagínate unos protagonistas haciendo el amor por primera vez metiéndose en el Castillo de Chapultepec, no estoy diciendo que yo lo haya hecho, no he dicho que lo he hecho", explicó. "Quién sabe [si es mi fantasía], no sé si cumplida o por cumplir", finalizó.

