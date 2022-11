Danilo Carrera confiesa que ya quiere ser papá y no será con Michelle Renaud Danilo Carrera jugueteó con la idea de ser papá, algo que al parecer está valorando. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aparentemente uno de los motivos de la separación de Danilo Carrera y Michelle Renaud fue que el actor no quería convertirse en padre. No obstante, parece que el protagonista de El amor invencible estaba esperando no solo el momento adecuado para querer tener hijos, sino también a la persona perfecta. "Cuando encuentras a una mujer que tiene los mismos valores que tú y coinciden, pues todo fluye. Así que yo sí creo que es la manera correcta en mi caso. Yo creo que hay que ir paso a paso, hay que conocerse, hacer un compromiso formal, pedirle la mano, darle el anillo, poner una fecha de matrimonio, mudarte con ella y después empezar una vida como pareja, yo sí creo en eso y es lo que voy a hacer", dijo Carrera durante la presentación de la nueva telenovela de TelevisaUnivision. También jugueteó con la idea de ser papá, algo que al parecer está valorando. "Voy a ser papá, no todavía, tranquilos, pero son experiencias que van sumando en la vida, antes yo no entendía que tenías que pasar por algo para llegar a algo mejor a aprender y no estoy hablando de una relación en específico, estoy hablando de tu proceso de vida, aprendes cosas de ciertas personas para llegar al momento en el que estás ahorita. No cambiaría nada, viviría todo exactamente igual", dijo. danilo carrera vacaciones cuenca ecuador Credit: danilo carrera instagram Recientemente, el actor confesó que se había enamorado en Egipto. "[Mi corazón] me lo robaron por allá", dijo el ecuatoriano a Mezcal TV. "Una princesa, eso es todo lo que voy a decir, conocí a una princesa. Hay oportunidades en la vida que no se pueden desaprovechar", aseguró. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por otra parte, el actor parece haber dejado atrás completamente cualquier sentimiento por Renaud, hasta el punto que no siente ningún tipo de celos por verla enamorada de Matías Novoa. "No me siento nada; no siento nada. Ni es algo que viva o sea parte de mi día a día, pero es como tiene que ser", dijo a los medios de comunicación. "Me alegra muchísimo que lo diga, que [Michelle Renaud] esté en ese momento".

