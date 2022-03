Desde Egipto, Danilo Carrera presenta a su nueva novia: "Es unos años mayor que yo" Divertido, chistoso, sonriente y, sobre todo, muy feliz, el actor ecuatoriano presentó desde tierras mágicas a la mujer que le ha robado el corazón. "... conozcan a mi novia". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es uno de los solteros de oro y una de las sonrisas más piropeadas del medio. Desde su ruptura con Michelle Renaud a Danilo Carrera no se le ha conocido ninguna otra relación... hasta ahora. Ha sido el propio actor quien, con mucho sentido del humor, ha querido hacer público su peculiar romance con una dama mayor que él. Pero como el amor no tiene edad, el ecuatoriano la ha presentado a través de sus redes y desde Egipto, concretamente, las Pirámides. De lo más juguetón, Danilo ha compartido con sus seguidores esta experiencia (¡y ocurrencia!) que ha provocado las reacciones inmediatas de sus fans, celosas por no ser ellas las afortunadas. Danilo Carrera Danilo Carrera | Credit: Mezcalent "Bonita novia", "Ay, cómo quisiera ser ella", "Quién fuera la novia", "Amor del bueno", "Se ve sexy", "A ti te gustan mayores", le comentaron algunos. Desde este lugar tan enigmático e histórico, el protagonista de Quererlo todo se mostró así de besucón con su "novia", una muy diferente a todas. "Pasen para que conozcan a mi novia, no se pongan celosas ni me critiquen porque es solo unos años mayor que yo", bromeó el actor con estas imágenes junto a la Esfinge. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Para tranquilidad de todas, Danilo sigue soltero, sin compromiso y viajando por el mundo, estar consigo mismo y disfrutar de cada instante de la vida es ahora su máxima prioridad. También la de compartirla con toda esa gente que le quiere y apoya. Danilo Carrera y Michelle Renaud Danilo Carrera y Michelle Renaud, estrellas Televisa Desde su ruptura con Michelle, el intérprete se ha mantenido centrado en su vida, sus proyectos y sus sueños. Su relación con la actriz sigue siendo amistosa y llena de cariño por todo lo bonito que vivieron. Ambos atraviesan una etapa muy espiritual en la que se ven y se sienten la mar de felices.

