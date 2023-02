Danilo Carrera revela finalmente por qué no quiso ser padre con Michelle Renaud Tras más de un año de relación sentimental, Michelle Renaud y Danilo Carrera concluyeron su romance; el actor mencionó en ese momento que no quería hijos y ahora da a conocer la razón. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es por todos conocido que Danilo Carrera mantuvo una relación sentimental sólida con Michelle Renaud. Si bien todo parecía ir muy bien, un día ambos actores dieron a conocer el término de su relación; la famosa explicó que deseaba darle un hermano a su hijo Marcelo, situación para la que el protagonista de la telenovela Quererlo todo aseguró no estar preparado. Pese a ello, a últimas fechas, el histrión ha mencionado que quiere convertirse en padre; ahora, revela por primera vez cuál fue la razón que lo llevó a no querer tener un bebé con su exnovia. "Son momentos, etapas de tu vida que vas eligiendo y no era ahí [para ser padre]. Al final del día creo que aprendes, creces y evolucionas", confesó Carrera a los medios de comunicación. "Eso ya es parte del pasado". El también escritor ha declarado que está muy enamorado de su novia, de quien no ha querido revelar su identidad; incluso, ha dejado entrever que ya contrajo nupcias y advirtió que con esta joven quiere formar una familia lo antes posible. "Quiero tener hijos ya. Hasta el nombre tenemos", reveló. Michelle Renaud y Danilo Carrera Michelle Renaud y Danilo Carrera en el 2020 | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras la ruptura, los actores perdieron todo contacto y cada una ha hecho su vida. Michelle Renaud actualmente mantiene un romance con Matías Novoa; lo cual, no es impedimento para Danilo Carrera solo tenga los mejores deseos para su expareja sentimental. "Me alegra muchísimo; al final del día cada uno tiene su vida y ya no tenemos una relación. Así que solo le puedo desear lo mejor [a Michelle Renaud]", comentó. "La verdad es que si está feliz, yo feliz por ella".

