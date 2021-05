La nueva vida y profesión de Danilo Carrera lejos de la televisión y de Michelle Renaud El actor de Quererlo todo ha compartido la aventura personal y profesional que emprende. "Hoy me siento muy orgulloso de poder enseñarles otra parte de mi vida". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La actuación ha sido una parte clave de su vida. Después de mucho tiempo delante de las cámaras dándolo todo, Danilo Carrera ha hecho un parón para dedicarse a otro de sus sueños más anhelados. Una actividad que nada tiene que ver con las cámaras y los guiones de telenovela y que le lleva hasta su país Ecuador. Con mucha ilusión y profunda alegría, el actor ha compartido con el mundo cuál es su nuevo emprendimiento al que vive entregado en estos momentos. "Hoy me siento muy orgulloso de poder enseñarles otra parte de mi vida. Mi hacienda Mami Bella", empieza su mensaje. Un lugar de ensueño donde trabajar su tierra y ofrecer empleo a los lugareños. En el camino está. "Cuando era pequeño siempre quise tener estas tierras y poder trabajarlas. Generar empleo y rentabilidad eran mis metas. La primera ya la cumplí y para la segunda falta poco", explicó entusiasmado en su escrito en redes. Con una sonrisa llena de felicidad y orgullo, Danilo hizo público el negocio en el que ha estado invirtiendo gran parte de su energía y su tiempo. Una nueva apuesta laboral y personal a la que ha podido entregarse en cuerpo y alma al concluir sus proyectos televisivos. Una etapa llena de retos que enfrenta soltero tras su ruptura con Michelle Renaud. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque ambos continúan siendo grandes amigos, sus miras y metas son bien diferentes, lo que les llevó a tomar caminos por separado. Igualmente, Michelle sigue siendo un gran punto de apoyo y así lo demostró al responder a la publicación de su ex con varios emojis de aplausos. Danilo tiene claro qué quiere alcanzar y ya está manos a la obra. "Crecí escuchando a los grandes bananeros hablar de su negocio, no puedo creer que hoy estoy convirtiéndome en uno de ellos. No lo estoy logrando solo. Hoy todos mis hermanos suman en esta gran logística. Gracias", prosiguió. El actor de 32 años se encuentra en su país con sus hermanos Xavier y Leopoldo haciendo realidad este sueño. ¡Todo lo mejor!

