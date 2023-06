La nueva aventura profesional de Danilo Carrera tras alejarse de las telenovelas El actor ecuatoriano compartió este martes las primeras imágenes a través de las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Danilo Carrera Danilo Carrera | Credit: Mezcalent; Instagram Danilo Carrera A principios de mayo, Danilo Carrera cerraba con broche de oro su etapa como galán de telenovelas en México con el fin de las grabaciones del melodrama El amor invencible, historia que Univision transmite de lunes a viernes a las 9 p. m., hora del Este. "Lo más importante ahorita en mi vida es pasar tiempo con mi familia, pasar tiempo con mi madre. Han sido 9 proyectos en 7 años y eso que me retiré un año, ha sido uno tras otro tras otro tras otro y la verdad es que ya es hora, no solamente de darme una pausa sino también por la situación en la que está ahorita mi familia", compartía entonces el también galán de exitosos melodramas como Vencer la ausencia e Hijas de la luna. Danilo se despedía por un largo periodo de tiempo de las telenovelas, pero no de la actuación. Danilo Carrera Danilo Carrera | Credit: Mezcalent A dos meses de haber finalizado las grabaciones de El amor invencible, el actor ha iniciado una nueva aventura profesional que lo tiene muy ilusionado ya que se trata de un proyecto muy especial para él en el que, además de actuar, debuta como productor y director. Se trata de 'Only in CDMX', una película escrita, producida, dirigida y protagonizada por Danilo, cuyas filmaciones iniciaron esta semana en Ciudad de México. Danilo Carrera Danilo Carrera en su primer día de rodaje junto al otro director de la película, Edgar Pavía | Credit: Instagram Danilo Carrera El actor compartió las primeras imágenes del rodaje este martes a través de su perfil de Instagram. En ellas aparece ligero de ropa presumiendo de su musculoso cuerpo. Danilo Carrera Danilo Carrera produce, dirige y protagoniza la película 'Only in CDMX' | Credit: Instagram Danilo Carrera Danilo Carrera Danilo Carrera produce, dirige y protagoniza la película 'Only in CDMX' | Credit: Instagram Danilo Carrera SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Todo el éxito del mundo", "Tu película será todo un éxito" o "¡Qué belleza de hombre!", fueron algunos de los cientos de comentarios que no tardaron en invadir su publicación. Danilo Carrera produce, dirige y protagoniza la película 'Only in CDMX' Danilo Carrera produce, dirige y protagoniza la película 'Only in CDMX' | Credit: Instagram Danilo Carrera No hay duda de que las imágenes dejaron con muy buen sabor de boca a sus seguidores.

