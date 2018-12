Danilo Carrera: "Michelle Renaud fue la culpable de que yo me fuera de El gordo y la flaca [en 2015]"

Danilo Carrera y Michelle Renaud tienen un pasado en común que va más allá de su protagónico en la exitosa telenovela mexicana Hijas de la luna. El actor ecuatoriano reveló este jueves durante su visita en el programa El gordo y la flaca (Univision) que la actriz mexicana, con quien se le ha relacionado sentimentalmente en las últimas semanas, fue la culpable de que su vida profesional diera un giro de 180 grados en 2015 ya que gracias a ella fue que pudo debutar en las filas de Televisa como actor de telenovela.

“Yo llego a México por Michelle. Me enteré ya estando en México que Michelle es la culpable de que yo me vaya de El gordo y la flaca“, confesó el intérprete de 29 años.

Danilo y Michelle se conocieron hace tres años a raíz de un encuentro que ambos tuvieron en 2015 con motivo de una sesión de fotos para la portada de una revista en Estados Unidos.

“Yo hago con ella una portada para una revista aquí en Estados Unidos y en la mitad de la portada ella se voltea y me dice ‘tú y yo vamos a protagonizar juntos en Televisa’. Yo no la conocía y dije ‘está loca, de repente me viene a decir a mí que vamos a trabajar en Televisa’. Yo no tenía planes de irme a México. Ella se va a México. Ella le enseña mi foto a un productor porque la iban a sacar de la novela [debido a que no le encontraban una pareja de su misma edad] y es como llego yo a Pasión y poder“, contó por primera vez Danilo.

El actor también reveló que a raíz de su participación en este melodrama acudió como invitado a la boda de Michelle y su ya exesposo, el empresario Josué Alvarado, a finales de 2017.

“Yo estuve de invitado en el matrimonio. El matrimonio fue después de Pasión y poder. Ni siquiera llevé regalo porque me había olvidado del compromiso. Fui de compromiso”, se sinceró.

Asimismo el actor negó una vez más que exista un romance con su compañera de trabajo.

“Es normal que se diga, pasa en la mayoría de las novelas y sobre todo en este caso en el que yo me llevaba muy bien con ella”, expresó.

Lejos de molestarle, el actor se dijo agradecido con este tipo de rumores ya que ayudan a aumentar el rating de la telenovela, como pasó con el final de Hijas de la luna.

“Es lo mejor que nos pudo haber pasado, que la gente empiece a hablar, que se empiece a correr este rumor. ¿Por qué? Llega el fin de la novela en domingo y rompimos récord siendo una novela que estuvo a las 6:30 de la tarde”, dijo el actor.